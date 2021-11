Arvio USA:sta: Tällaista olisi ilmasota Suomessa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Entisen sotilasasiamiehen mukaan vihollisen ilmatorjunta olisi konfliktissa uhka Suomen hävittäjille.

Jos Suomi joutuisi mukaan konfliktiin Itämeren alueella, Suomen ilmavoimien päätehtävänä olisi luonnollisesti puolustaa kotimaata, toteaa Yhdysvaltain ilmavoimien eversti (evp) Scott Davis.

Suurvaltakamppailu on heijastellut jo pidemmän aikaan Itämeren alueelle, ja viime aikoina se on läikkynyt myös arktiselle alueelle. Lisäksi Venäjän ja Ukrainan kiristyneillä väleillä on vaikutuksensa. Eri sotilas- ja asiantuntijatahot ovat varoittaneet, että Suomi ei voisi pysyä konfliktin puhjetessa sen ulkopuolella.

Davis on tästä hyvin tietoinen. Hän toimi vuosina 2012–2015 johtavana sotilasvirkamiehenä ja sotilasasiamiehenä Yhdysvaltain Helsingin-suurlähetystössä. Scott lensi uransa aikana yli 3 600 tuntia F-15C-, F-16-, F/A-18- ja F-22-hävittäjillä. Davis on toiminut myös Yhdysvaltain puolustusministeriötä lähellä olevan arvostetun RAND Corporation -ajatushautomon ilmavoimiin erikoistuneena tutkijana.

Verkkouutiset tapasi Davisin Helsingissä. Hän on nyt Suomessa myymässä Lockheed Martinin F-35-hävittäjää. Se on yksi viidestä HX-hankkeen kilpailijasta. Entinen upseeri suostui kuitenkin myös arvioimaan Suomen turvallisuusympäristöä ja sitä, miltä ilmasota täällä mahdollisessa konfliktissa näyttäisi.

Hänen mukaansa Suomen ilmavoimien tehtäviin konfliktin aikana kuuluisi Suomen alueelle tunkeutuvien vihollisen lentokoneiden, maajoukkojen ja maan rajoille siirrettävien ilmatorjuntaohjusjärjestelmien tuhoaminen.

– S-400-ilmatorjuntaohjusjärjestelmien kantama on 400 kilometriä. Jos näitä sijoitetaan muutama Suomen rajojen ulkopuolelle joko maalle tai merelle, niillä voidaan kattaa melkein koko Suomen ilmatila ja seurata neljännen sukupolven hävittäjiä, koska ne voidaan havaita, Davis sanoo Verkkouutisille.

Hän livauttaa sekaan myyntipuheen. F-35 on niin kutsuttu viidennen sukupolven kone, ja valmistaja korostaa markkinoinnissaan sen häiveominaisuuksia. Siksi sitä on vaikeampi havaita.

– Mutta tästä huolimatta näihin uhkiin pitää vastata. Oma ilmatila on pidettävä vapaana kuljetus- ja matkustajalentokoneita varten. Suomi on tavallaan saari. Tuonti, vienti ja matkustus tapahtuu ilma- tai meriteitse, ja ne on turvattava.

HX-hävittäjähankkeen tarkoituksena on hankkia Suomeen uusia monitoimihävittäjiä nykyisten Hornet-hävittäjien tilalle.

Yhdysvaltalaisen F-35:n lisäksi kisassa ovat mukana Boeing F/A-18 Super Hornet sekä sen elektronisen häirinnän versio Growler (Yhdysvallat), Dassault Rafale (Ranska), Eurofighter Typhoon (Iso-Britannia) ja Saab Gripen sekä sen kaksi GlobalEye-valvontakonetta (Ruotsi). Hankintapäätös tehdään joulukuussa.