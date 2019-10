Arvio USA:sta: Näin Suomi toimii, jos Venäjä iskee Baltiaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomen ja Ruotsin ei sanota seuraavan sivusta mahdollista sotaa Baltiassa.

Amerikkalaisraportin mukaan Suomi ja Ruotsi olisivat tärkeitä Baltian maiden puolustukselle mahdollisessa sodassa Venäjän kanssa.

Jamestown Foundationin raportissa How to Defend the Baltics? (Kuinka puolustaa Baltiaa?) todetaan, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys olisi Baltian etu.

– Naton tulisi rohkaista Ruotsia ja Suomen liittymään allianssiin täysjäseninä Venäjän aggression tapahtuessa. Vaikka ne eivät todennäköisesti lähettäisikään maajoukkoja Baltian maihin, voivat molemmat maat olla avainroolissa Venäjän aggression vastustamisessa ilma- ja merivoimillaan, arvostettu sotatieteilijä, professori Richard D. Hooker Jr. kirjoittaa raportissa.

Raportin mukaan Venäjä tavoittelisi sodassa Suomenlahden kontrollia. Tämä vaikuttaisi myös siihen, miten Suomi ja Ruotsi toimisivat.

– Vaikka ne eivät olekaan muodollisia liittolaisia, ovat Suomi ja Ruotsi Naton läheisiä kumppaneita ja Itämeren alueen avaintoimijoita, jotka eivät todennäköisesti astuisi syrjään Venäjän aggression tapahtuessa.

Hookerin mukaan Venäjän näkökulmasta myös Ruotsin Gotlannin valloitus olisi mahdollinen ja toisi tärkeitä sotilaallisia etuja, mutta tämä veisi Ruotsin ja ehkä Suomen ”määrätietoisesti” mukaan konfliktiin ja turmelisi etnisten venäläisten ”suojelemisen” narratiivin.

Niinpä Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa pidättäytyä Gotlannin suhteen, niin kauan kuin Naton joukot eivät käytä saarta. Jos Ruotsi luovuttaisi ilmatilansa Natolle, Venäjän asennoitumisen arvioidaan muuttuvan. Ruotsin ilmatilan, aluevesien ja lentokenttien käyttö muuttaisi raportin mukaan joukkojen voimatasapainoa.

Richard D. Hooker Jr. jäi eläkkeelle Yhdysvaltain armeijasta everstinä vuonna 2010. Hän toimii nykyisin Jamestown Foundationin vanhempana tutkijana ja kansallisen turvallisuuden professorina Yhdysvaltain puolustusministeriön alaisessa National Defense Universityssä.

Professori Hooker on osallistunut urallaan sotilasoperaatioihin ympäri maailmaa ja palvellut Valkoisessa talossa Yhdysvaltain presidenttien George H.W. Bushin, Bill Clintonin, George W. Bushin ja Donald Trumpin hallinnoissa. Hooker on myös toiminut Naton kansainvälisen sotilasyliopiston dekaanina.