Arvio USA:ssa: Tartuntoja voi olla yli viisi miljoonaa viikossa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Infektioiden määrän arvioidaan laskevan nopeasti epidemiahuipun jälkeen.

Tutkijat ennakoivat koronaviruksen omikronmuunnoksen ruuhkauttavan lähiviikkoina sairaaloita eri puolilla Yhdysvaltoja.

Taustalla on viruksen erittäin nopea leviäminen, vaikka tautitapaukset ovat keskimäärin lievempiä. Ilmiön arvellaan johtuvan siitä, ettei omikron iske yhtä herkästi potilaan keuhkoihin. Yhdysvalloissa terveydenhuollon kapasiteetti on ollut koetuksella aiemmin yleistyneen deltavariantin aiheuttaman epidemia-aallon vuoksi.

– Tammikuusta tulee vaikea, sillä tapausmäärät nousevat huipputasolleen ja alkavat sitten laskea nopeasti, Washingtonin yliopiston epidemiologi Ali Mokdad sanoo New York Times -lehdelle.

Etelä-Afrikasta saatujen kokemusten mukaan omikronin aiheuttamat tautitapaukset nousevat noin neljä viikkoa ja laskevat sen jälkeen nopeaan tahtiin kahdessa viikossa.

Yhdysvalloissa vahvistettiin keskiviikkona 489 000 uutta infektiota ja torstaina 582 000 infektiota. Lähipäiville odotetaan uusia ennätyksiä, sillä Columbian yliopiston tuoreen mallinnuksen perusteella tartuntamäärien huippu ajoittuisi tammikuun 9. päivälle.

Tartuntoja olisi tuolloin 2,5–5,4 miljoonaa viikossa. New Yorkin kaupungissa epidemiahuippua odotetaan jo alkavalle viikolle.

– Se on tyrmistyttävää. Se on järkyttävää. Tapauksia on ennätyksellisen paljon, Columbian mallinnusryhmää johtava epidemiologi Jeffrey Shaman toteaa.