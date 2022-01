Arvio Ukrainasta: Venäjä valmistelee salaisia toimia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Moskovan uskotaan tehostavan kyberhyökkäyksiä, provokaatioita ja disinformaation levittämistä.

Ukrainan hallinnon virkailijat eivät usko Moskovan aloittavan laajamittaista hyökkäystä, vaikka länsimaat ja eri tiedustelupalvelut ovat varoittaneet Venäjän olevan valmis hyökkäämään minä hetkenä hyvänsä, kertoo The Wall Street Journal -lehti.

Sen sijaan virkailijat odottavat Moskovan ottavan käyttöön enemmän salaisia toimenpiteitä naapurinsa horjuttamiseksi ja Ukrainan valtiojohdon kaatamiseksi.

Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Oleksi Danilovin mukaan sotilaallinen hyökkäys tulisi Venäjälle kalliiksi, kun otetaan huomioon Ukrainan armeijan koko, väestön taistelutahto ja lännen painostus.

Hän uskoo Venäjän pikemminkin pyrkivän tehostamaan kyberhyökkäyksiä, provokaatioita, disinformaation levittämistä ja taloudellista painostusta ainakin lyhyellä aikavälillä.

– Heidän on erittäin vaikea saavuttaa tavoitteensa sotilaallisilla keinoilla. Luulen, että se on mahdotonta, Danilov sanoo.

– Heillä on monipuolinen suunnitelma maamme sisäisen tilanteen horjuttamiseksi. Se on heille tärkein tehtävä.

Ukrainalaisten virkailijoiden ja asiantuntijoiden mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putinilla on useita vaihtoehtoja. Venäjä voi yrittää hyökätä ja miehittää osia Ukrainasta, tehdä salamahyökkäyksen pakottaakseen Kiovan neuvotteluihin tai pyrkiä painostamaan länttä kompromisseihin sotilaallisen toiminnan uhalla.

Venäjä hakee oikeutusta sotatoimille

Venäjä on keskittänyt valtavan määrän sotilaita ja kalustoa Ukrainan rajojen läheisyyteen. Tällä viikolla Venäjä on lisännyt läsnäoloaan Ukrainan lähellä, kun joukkoja on saapunut Valko-Venäjälle helmikuussa suunniteltuja sotaharjoituksia varten.

Venäjä on esittänyt Yhdysvalloille ja Natolle kovia vaatimuksia. Venäjä muun muassa haluaa, että Nato ei enää laajene itään ja että se poistaa joukkojaan ja harjoituksiaan Itä-Euroopasta. Venäjä myös vaatii, että Ukrainaa ei oteta Naton jäseneksi. Länsimaat eivät ole suostuneet vaatimuksiin.

Lännen ja Venäjän viime viikolla käymät diplomaattiset neuvottelukierrokset eivät saaneet aikaan läpimurtoa. Välit ovat edelleen kireät, ja tilanteen pelätään eskaloituvan Ukrainan tilanteen vuoksi. Venäjä ei ole suostunut lieventämään tilannetta Ukrainan rajalla. Venäjä on kiistänyt suunnittelevansa hyökkäystä.

Virkailijoiden ja asiantuntijoiden mukaan Venäjän hyökkäys alkaisi todennäköisesti kyberhyökkäysten, disinformaation ja provokaatioiden yhdistelmällä, jonka tarkoituksena on horjuttaa Ukrainaa ja luoda tekosyy hyökkäykselle.

Kreml on jakanut satojatuhansia Venäjän passeja miehittämiensä Itä-Ukrainan separatistialueiden ihmisille ja väittänyt toistuvasti Kiovan suunnittelevan alueiden takaisinvaltausta voimalla. Ukrainan viranomaiset ovat kiistäneet väitteet.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu sanoi joulukuussa, että Itä-Ukrainaan sijoitetut yhdysvaltalaiset palkkasoturit valmistelevat provokaatioita käyttämällä tunnistamattomilla kemikaaleilla täytettyjä varastosäiliöitä. Hän ei esittänyt todisteita väitteelleen.

Ukraina ja sen länsimaiset tukijat ovat viime viikkoina yhdistäneet Venäjään useita väitettyjä juonia Ukrainan horjuttamiseksi.

Danilovin mukaan Venäjä ja Valko-Venäjä olivat viime viikkoisen Ukrainaa vastaan tehdyn kyberhyökkäyksen takana.

Yhdysvallat syytti viime viikolla Venäjää siitä, että se on lähettänyt asutuskeskustaisteluun ja räjähteiden käyttöön koulutettuja sabotoijia lavastamaan tekosyy Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan.

Venäjä on kiistänyt syytökset.