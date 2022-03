Arvio sodasta: Ukraina voitti ensimmäisen erän

Ukrainan puolustusvoimien arvioidaan torjuneen Venäjän alkuperäisen sotilasoperaation. Sen tavoitteena oli ottaa haltuun maahanlaskujen ja mekanisoitujen yksiköiden avulla Kiova, Harkova, Odessa ja muut Ukrainan suuret kaupungit. Näin maan hallitus olisi voitu vaihtaa.

Institute for the Study of War (ISW) -ajatuspaja toteaa operaation saavuttaneen viikonloppuna kulminaatiopisteensä. Käsitteellä viitataan hetkeen, jolloin hyökkääjä ei pääse enää etenemään tappioiden ja huolto-ongelmien vuoksi.

Sotilasopin mukainen vastaus olisi pysäyttää nykyinen operaatio, hyväksyä mahdollisesti pitkäkin tauko ja aloittaa valmistelut uutta hyökkäystä varten.

– Venäjän asevoimat ei ole vielä valinnut tätä vaihtoehtoa. Se on lähettänyt taisteluun pieniä määriä vahvistuksia, jotta nykyinen operaatio pysyisi elossa. Arvioimme, että tämä tulee epäonnistumaan, ISW:n raportissa todetaan.

Mariupolin valtaaminen tulee tuskin vapauttamaan riittävästi joukkoja, jotta hyökkäystä voitaisiin jatkaa muualla maassa. Kaupungin rajuissa taisteluissa on ollut mukana 8. armeijan ja Krimin alueen yksiköitä. Jos Mariupol olisi vallattu nopeasti, olisivat hyökkääjät voineet jatkaa etenemistään Zaporižžjan ja Dnipron suuntaan.

– Mariupolin pitkittynyt piiritys on heikentänyt merkittävästi Venäjän joukkoja tällä suunnalla. 150. motorisoidun divisioonaan komentajan kaatuminen kertoo siitä, että puolustajat ovat aiheuttaneet merkittäviä tappioita näille yksiköille. Kaupunkitaistelu kuluttaa venäläisiltä aikaa, aloitekykyä ja taisteluvoimaa, ISW arvioi.

Lännempänä eteneminen Kryvyi Rihin suuntaan tulee tuskin tuottamaan tulosta, sillä 600 000 asukkaan metropolialue on vahvasti linnoitettu.

Tuoreimmat tiedot viittaavat siihen, että Venäjän joukot ovat kaivautumassa asemiin Kiovan ympäristössä ja muualla. Sotatilanne voi näin ollen jumiutua paikalleen pitkäksikin aikaa. Siviilikohteiden pommitus tulee todennäköisesti jatkumaan.

– Duuman jäsenet ovat antaneet lausuntoja, joiden mukaan Ukraina pakotettaisiin antautumaan toukokuuhun mennessä uuvutustaistelun kautta. Tämä voi kuvastaa uutta lähestymistapaa siihen, miten konflikti yritetään lopettaa Moskovalle suotuisin ehdoin, ajatuspajan arviossa todetaan.

NEW: Ukrainian forces have defeated the initial #Russian campaign of this war. Its culmination is creating conditions of stalemate throughout most of #Ukraine.

Read the latest Russian offensive campaign assessment from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/EtMCrMbAjO pic.twitter.com/4XrCCj5Gnj

— ISW (@TheStudyofWar) March 19, 2022