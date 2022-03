Arvio sodasta: Tämä on nyt hyökkääjän tavoite

Venäjän asevoimien tuntija, CNA-ajatushautomon Venäjä-ohjelman johtaja Michael Kofman arvioi, että Venäjän painopiste on siirtynyt Donbassin alueen valtaamiseen.

– Moskovan vähimmäistavoitteena voisi olla sodan tässä vaiheessa yrittää vallata koko Donbassin alue.

– Sen jälkeen Venäjä voisi pyrkiä jonkinlaiseen poliittiseen ratkaisuun ja väittää, että tässä operaatiossa todella oli kyse, jotain pelastettiin ja juhlia voittoa, hän kirjoittaa Twitterissä.

Mariupolin valtaaminen voisi puolestaan toimia todisteena siitä, että Venäjä on onnistunut ”puhdistamaan Ukrainan natseista”, koska kaupunki on äärioikeistolaiseksi väitetyn Azov-pataljoonan tukikohta.

– Ainakin voidaan kuvitella, kuinka tämä voitaisiin esittää menestyksekkäänä tarinana kotimaiselle yleisölle, Kofman kirjoittaa.

Mariupolin valtauksen myötä Venäjä saisi myös vihdoin muodostettua maayhteyden Krimille.

Asiantuntijan mukaan tämä kuitenkin edellyttää sitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin ymmärtää tämänhetkisen sotilaallisen tilanteen.

– Ei ole ollenkaan selvää, että näin on, Kofman toteaa.

Interesting statements in this piece. I may have confirmation bias here based on earlier predictions, but suggests Russian focus will be the JFO in the Donbas & taking as much of the Donbas as possible. https://t.co/LFOhbmUegT

— Michael Kofman (@KofmanMichael) March 25, 2022