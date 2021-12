Arvio lähestyvästä aallosta: Suurin uhka pandemian alun jälkeen

Britannian terveysviranomaiset varoittavat tartuntamäärien nousevan erittäin korkealle tasolle lähipäivien aikana koronaviruksen omikronmuunnoksen leviämisen myötä.

Maassa vahvistettiin keskiviikkona 78 610 uutta infektiota eli yli 10 000 tapausta enemmän kuin edellisen epidemiahuipun aikaan tammikuun 8. päivänä.

UKHSA-kansanterveyslaitoksen johtaja Jenny Harries kuvailee muunnosta mahdollisesti suurimmaksi uhkakuvaksi koronapandemian alun jälkeen. Todellisten päivätartuntojen määrä voi liikkua jo sadoissa tuhansissa.

– Lähipäivien aikana nähtävät lukemat tulevat olemaan melko järisyttäviä verrattuna siihen kasvutahtiin, jonka olemme nähneet aiempien viruskantojen kohdalla, Harries sanoi Times-lehden mukaan.

Terveysjohtaja varoitti parlamentin liikennevaliokunnan kuulemisessa tartuntamäärien huiman kasvun seurauksista. Epidemiatilanteen pelätään kuormittavan terveydenhuoltojärjestelmä NHS:n, vaikka tapaukset olisivat keskimäärin aiempaa lievempiä.

– Omikron kaksinkertaistuu yhä nopeammin. Suurimmassa osassa Britanniaa tähän kuluu nyt alle kaksi vuorokautta, kun alkuvaiheessa tähän arvioitiin kuluvan neljä tai viisi vuorokautta, Harries sanoi.

Maan hallitus on kehottanut vanhempia pitämään lapsensa kouluissa sosiaalisten ongelmien välttämiseksi. Noin 250 000 oppilasta on ollut poissa tunneilta vanhempien toiveesta tartuntariskin välttämiseksi.

Entinen terveysministeri Jeremy Hunt toteaa kuluvalla viikolla käydyn kiistan koronapassisäännöistä tuntuvan jo nyt vanhentuneelta.

– Kyse ei ole enää siitä, vaaditaanko koronapasseja yökerhoissa vaan siitä, että voivatko ne olla ylipäätään auki, Hunt sanoi.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspoyTG79

On 15 December, 78,610 new cases and 165 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.

Our data includes the number of people receiving a first, second and booster dose of the #vaccine: pic.twitter.com/ul6k4OCX5R

— UK Health Security Agency (@UKHSA) December 15, 2021