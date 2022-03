Arvio Kremlin tilasta: Jokin on pahasti vialla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tutkijan mukaan tieto ei vaikuta kulkevan Vladimir Putinin sisäpiirille.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolan mukaan on hämmästyttävää, kuinka Moskovassa ei osattu odottaa EU:n rivien yhdistymistä ja vastatoimia Venäjän Ukrainaan kohdistamien sotilaallisten toimien seurauksena.

– Geopoliittinen uhka yhdistää. Se on päivänselvää. Se olisi pitänyt tietää Kremlissä, Aaltola sanoi Ulkopoliittisen instituutin ja Euroopan komission Suomen-edustuston EU:n puolustuspolitiikkaa käsittelevässä tilaisuudessa perjantaina.

– On hämmästyttävää, että heidän tiedusteluelimensä eivät ole tuottaneet tilanteen tasalla olevaa tietoa. Tai on yhtä hämmästyttävää, jos tämä tieto ei mene (presidentti Vladimir) Putinin sisäpiirin korviin. Jotain on pahasti, pahasti vialla.

Euroopan turvallisuustilanne ja sen myötä Suomen turvallisuusympäristö on muuttunut radikaalisti lyhyessä ajassa.

– Ei ole pidäkkeitä. Venäjä ei tunne rajojaan, Aaltola totesi.

– Tähän kannattaa valmistautua myös Suomessa.

Komissio julkaisi puolustusta koskevan laaja-alaisen ohjelmansa helmikuussa. EU:n jäsenvaltiot puolestaan hyväksyvät strategiseksi kompassiksi nimetyn turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa linjaavan uuden strategian maaliskuun aikana.

– Nyt on korkea aika hakea tätä kompassia. Se kartta, sitä asetellaan paikoilleen maastossa tällä hetkellä. Asiat alkavat selkenemään, Aaltola arvioi.

– EU on saanut aikaan momentumia. Tämä liike-energia on saatu aikaan yhteistyössä Yhdysvaltojen kanssa.

Aaltolan mukaan Brysselin keskeinen sanoma on se, että transatlanttinen linkki toimii tällä hetkellä paremmin kuin se on toiminut pitkiin aikoihin.

– Geoekonomisten välineiden eli sanktioiden käyttämisessä Venäjän geopolitiikkaa vastaan on saatu muodostettua yhteistä rintamaa.

