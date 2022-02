Arvio Kiinasta: Sulkutoimien todennäköisyys kasvaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Maan koronastrategia voi kärjistää maailmantalouden ongelmia.

Kiinan hallitus on pitänyt kiinni koronaviruksen nollastrategiasta, jonka myötä paikalliset epidemiaryppäät on pyritty tukahduttamaan miljoonien ihmisten tiukoilla sulkutiloilla ja massatestauksella.

Osa asiantuntijoista on pitänyt linjaa kestämättömänä, sillä herkästi leviävän omikronmuunnoksen pysäyttäminen voi olla entistä vaikeampaa. Jatkuvilla rajoitustoimilla on myös merkittävä hintalappu sekä kansantalouden että sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Maassa on vahvistettu viime päivinä noin 80 uutta tartuntaa päivässä.

Analyytikkojen mukaan sulkutilojen todennäköisyys tulee kasvamaan lähiaikoina Kiinassa, vaikka monet muut maat ovat luopuneet rajoituksista. Tilanteen pelätään kärjistävän maailmantalouden tuotanto- ja toimitusketjujen ongelmia.

– Kovemmat pandemiarajoitukset voivat johtaa logistisiin häiriöihin, viivyttää maailmantalouden palaamista kohti normaalia ja lisätä polttoaineiden inflaatiota. Tämä myös asettaisi rajan Kiinan taloudelliselle kasvulle, RBC Wealth Management -yhtiön strategiajohtaja Frédérique Carrier sanoo Wall Street Journal -lehdelle.

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on arvioinut toimitusongelmien leikanneen maailmantalouden kasvusta jopa prosenttiyksikön viime vuoden aikana ja lisänneen inflaatiopaineita.

– Kiinan harjoittama koronan nollastrategia voi pahentaa maailmanlaajuisia tuotanto-ongelmia, IMF:n varajohtaja Gita Gopinath sanoo.

LUE MYÖS:

Kiinan talous yskii ja se voi heijastua maailmalle (VU 13.2.2022)