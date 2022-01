Arvio jännitteistä: Nyt tarvitaan spartalaista viileyttä

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön uudenvuodenpuheen viesti on huomioitu kansainvälisesti, sanoo Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. UPI-johtajan mukaan presidentti lähetti puheessaan vahvan viestin kollektiiviseen vakauden merkityksestä ja Suomen asennoitumisesta.

– Niinistön viesti on noteerattu kansainvälisesti. Se, että Suomi kertoo tiukasta asenteesta ja diplomatian tärkeydestä lähettää vahvaa viestiä kollektiivisen vakauden merkityksestä. Suomi itsestään huolehtivana valtiona on selkeästi vakavasti otettava, Aaltola pohtii Twitterissä.

Viesti on suunnattu myös Venäjän suuntaan, Aaltola kirjoittaa. Suomi pyrkii asettamaan Venäjän jyrkentyneelle retoriikalle ja uhittelulle rajat. Nyt tarvitaan Aaltosen mukaan ”spartalaista kylmänviileyttä”.

– Signaalilla merkityksensä myös Venäjällä. Uhittelulla on rajansa, jos ne selkeästi sille asetetaan. Periksiantamisella viestittäisiin sitä, ettei Suomi olisi toimija kamppailussa omasta statuksestaan. Nyt tarvitaan enemmän sparttalaista kylmänviileyttä.

Presidentin puheen on maailmalla huomioinut muun muassa Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt. Tämä kehui Niinistön puhetta ”selkeäksi”, viitaten presidentin linjaukseen siitä, että Suomi voi halutessaan hakea Naton jäsenyyttä.

Myös arvostettu ranskalainen turvallisuuspolitiikan asiantuntija, Suomen Nato-jäsenyyden vaikutuksia arvioineen asiantuntijaryhmän jäsen François Heisbourg on kommentoinut Niinistön uudenvuodenpuhetta, luonnehtien sitä ”vakuuttavaksi”.

Impressive words, notably on EU security role (may be of interest to @CBeaune ?), on NATO membership and Europe's fate being decided by others. President of the Republic of Finland Sauli Niinistö’s New Year’s Speech on 1 January 2022 https://t.co/MC6VBXtyiD

