”Arvelen Ruotsin olevan yksi Moskovan kohteista”

Ukraina on tutkijan mielestä vain osa valloitusretkeä imperiumin palauttamiseksi.

Itä-Ukrainan Donetskista kotoisin oleva politiikan tutkija Andrei Buzarov uskoo Venäjän uhkaavan sotilaallisesti paitsi Ukrainaa, myös Ruotsia sekä Viroa, Latviaa ja Liettuaa.

Kun Venäjä aloitti vuonna 2014 sotatoimet Ukrainaa vastaan, ruotsalaislehti Svenska Dagbladetin haastattelema Buzarov opiskeli diplomaattiakatemiassa Kiovassa eikä voinut palata kotiseudulleen.

Vaikka sota rajoittui silloin Itä-Ukrainan Donetskiin ja Luhanskiin, maansa parlamentin neuvonantajana nykyisin toimiva Buzarov sanoo ymmärtäneensä heti, että Venäjä hyökkäisi ennemmin tai myöhemmin myös muualle Ukrainaan.

– Kaikki Donbassin asukkaat ymmärsivät, että sota on väistämätön, hän sanoo.

Venäjän seuraavaa siirtoa on hänen mukaansa vaikea ennustaa. Onko päämääränä vain Kiovan kukistaminen, vai pyrkivätkö joukot etenemään länteen kohti lähellä Puolan rajaa sijaitsevaa Lviviä? Varmaa on kuitenkin se, että 18–60-vuotiaat ukrainalaiset miehet jatkavat taisteluaan hyökkääjää vastaan.

Buzarov kertoo olevansa entistä vakuuttuneempi siitä, että Ukraina on vain välietappi Venäjän presidentin Vladimir Putinin sotaretkellä, jonka päämääränä on Venäjän imperiumin palauttaminen. Seuraavana uhassa saattavat hänen mukaansa olla Baltian maat ja Ruotsi.

– Arvelen Ruotsin olevan yksi Venäjän kohteista. Jos halutaan horjuttaa Baltiaa, on horjutettava Ruotsia – ei Liettuaa tai Latviaa. Ruotsi on suuri maa, jolla on monia puolustuskumppanuuksia. Siksi Venäjä pitää Ruotsia vastustajana, Buzarov toteaa.

Suomeen mahdollisesti kohdistuvaa uhkaa ei Svenska Dagbladetin tekemässä haastattelussa käsitelty.