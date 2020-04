Arto Satonen: Yritystukien takaisinperinnästä tulee hankalaa

Kokoomusedustajan mukaan kehitysrahan jakaminen ei ollut oikea tapa tukea yrityksiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen ennustaa, että Business Finlandin yrityksille myöntämien tukipottien takaisinperinnästä tulee vielä erittäin hankalaa. Business Finlandin johtaja Reijo Kangas kertoi tiistaina Ilta-Sanomille, että virheellisesti myönnettyjä tai käytettyjä tukia tullaan perimään takaisin. Hänen mukaansa valtionyhtiö on varautunut siihen, että tässä prosessissa takaisinperintää tullaan tekemään keskivertoa enemmän.

– Kun lukee listaa Business Finlandilta 100 000 euroa tukea saaneista yrityksistä, niin se tuntuu ihan käsittämättömältä. Toki saaneiden joukossa on esimerkiksi matkailualan yrityksiä, joilla on kiistattomat perusteet tuelle. Suuri osa yrityksistä on kuitenkin toimialoilta, joilla korona-kriisin vaikutukset ovat vielä vähäiset. Lisäksi mukana on yrityksiä, joiden liikevaihto on hyvin pieni suhteessa saatuun avustukseen, Arto Satonen toteaa Facebookissa julkaisemassaan päivityksessä.

– Tämä tulee johtamaan hyvin hankaliin takaisinperintöihin.

Arto Satosen mukaan koronarahoituksen jakamiseen liittyvät epäselvyydet ja väärinkäytökset ovat ”todella heikko suoritus” työ- ja elinkeinoministeriöltä ja Business Finlandilta. Hänelle huomautetaan Facebookissa, että ”laissa säädetään, että Business Finland voi myöntää rahoitusta vain tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Joten varmaankin on selvää että innovaatiotoimijat ovat tuen saajien joukossa korostetusti esillä”.

– Tiedän, mutta tämä oli väärä tapa jakaa korona-tukea, koska ideana oli auttaa koronasta kärsineitä, ei jakaa yleisesti kehittämisrahaa, Arto Satonen toteaa.

– Siksi ylimääräinen raha eduskunnasta myönnettiin.

Kun lukee listaa Business Finlandilta 100000 euroa tukea saaneista yrityksistä, niin se tuntuu ihan käsittämättömältä…. Posted by Arto Satonen on Tuesday, April 21, 2020