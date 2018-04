Arto Satonen Unkarin vaaleista: EU-rahoitus ehdolliseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU:n koheesiorahoituksen on oltava jäsenmaille ehdollista, sanoo suuren valiokunnan puheenjohtaja.

Arto Satosen mukaan sunnuntaiset Unkarin parlamenttivaalit alleviivaavat oikeusvaltioperiaatteen rappeutumista Unkarissa.

– (Viktor) Orbanin Fidesz-puolueen vaalivoitto on tunnustettava, mutta EU:ssa jäsenvaltioiden on noudatettava yhteisiä pelisääntöjä ja oikeusvaltioperiaatetta, jotka ne ovat hyväksyneet liittyessään unioniin. Tukirahojen väärinkäyttö, vallan keskittäminen suurimmalle puolueelle sekä oikeuslaitoksen riippumattomuuden ja lehdistönvapauden heikentäminen kertovat siitä, että Unkarin Fidesz-puolue ei kunnioita näitä pelisääntöjä, sanoo Satonen tiedotteessaan.

Vuonna 2016 EU-tukia kanavoitiin Unkariin 4,5 miljardia euroa, joka on noin 4,2 prosenttia Unkarin vuotuisesta bruttokansantulosta.

– On nurinkurista, että Unkari puhuu EU:n pysäyttämisestä, samalla kun merkittävä osa sen taloudesta riippuu täysin EU:sta, toteaa Satonen.

Joidenkin arvioiden mukaan Unkari on saanut vuosina 2004–2016 EU:lta yhteensä lähes 40 miljardia euroa erilaisia koheesiotukia. Tämä tarkoittaa noin seitsemän miljoonaa euroa joka päivä, 12 vuoden ajan. Jopa 80 prosenttia Unkarin julkisista investoinneista rahoitetaan EU:n avustuksilla.

Myös Suomen veronmaksajien maksamia tukirahoja epäillään päätyneen jopa pääministerin lähipiirille.

– Tilanne, jossa EU-maat Unkari ja Puola systemaattisesti painavat oikeusvaltiota ja kansalaisyhteiskuntaa alas ja nostavat samalla suuria EU-tukia on kestämätön. Siksi EU:n koheesiorahoitus on asetettava ehdolliseksi: jos mielii saada rahoitusta, on jäsenmaan noudatettava unionin yhteisiä pelisääntöjä, vaatii Satonen.