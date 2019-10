Arto Satonen: Työllisyystoimet budjetin heikoin lenkki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustaja toivoo hallitukselta vaikuttavia työllisyystoimia.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan valtion ensi vuoden budjetin heikkoutena on riittämättömät työllisyystoimet.

– Budjetin ongelma on siinä, että tulopuoli on riittämätön. Se on laskettu 60 000 uuden työpaikan varaan, mutta tältä osin hallituksen toimet ovat täysin riittämättömät, Satonen kirjoittaa eduskuntaviestissään.

Hallitus pyrkii vahvistamaan työllisyyttä palkkatuella.

– Palkkatuen vaikuttavuus on kuitenkin hyvin rajallinen. Kun suhteuttaa ETLAn tutkimuksen palkkatuesta ja hallituksen palkkatukeen tekemät lisäykset, niin onnistuessaankin palkkatuen lisäyksellä voidaan savuttaa vaalikauden aikana vain 3000 työpaikkaa lisää, mikä on vain 5% hallituksen tavoitteesta, Satonen summaa.

Hallituksen on Satosen mukaan tuotava mahdollisimman nopeasti lakiesityksiä ”oikeasti vaikuttavista” työllisyystoimista.

– Yksi tällainen olisi ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus. Tämän asian osalta tilanne on erikoinen. Kokoomuksen lisäksi tälle asialle ovat vihreää valoa näyttäneet hallituksen sisältä Keskusta, RKP ja Vihreät, mutta SDP ja Vasemmistoliitto vastustavat. Vastaavasti työmarkkinakentällä AKAVA ja STTK ovat näyttäneet ainakin osittain vihreää valoa, mutta SAK on tyrmännyt idean, Satonen kirjoittaa.

– Valitettavasti näyttää siltä, että Suomen työllisyyspolitiikkaa ohjataan Hakaniemestä käsin ja tulokset ovat sen mukaiset, hän toteaa.