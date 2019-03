Arto Satonen: Turvallisuus on ykköstehtävä

Kansanedustajan mukaan valtion on taattava kansalaisilleen turvallinen arki.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan sisäisen ja ulkoinen turvallisuus ovat toimivan yhteiskunnan peruspilareita.

– Kun valtio aikoinaan kehittyi, niin aluksi puhuttiin yövartijavaltiosta. Tärkeintä oli se, että valtio kykeni takaamaan kansalaisille turvaa arkeen, jotta kaduilla ei tarvinnut pelätä ja jotta ihmisten omaisuus voitiin turvata. Valtion tehtävänä on myös turvata diplomatian keinoin ja viime kädessä puolustusvoimin, että kukaan ulkopuolinen ei valtaa isänmaata, Arto Satonen kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan.

Hän huomauttaa, että turvallisuuden takaaminen on edelleen valtion ykköstehtävä. Esimerkiksi huolestuttavasti yleistyneisiin huume- ja seksuaalirikoksiin voidaan puuttua vain, jos päätöksentekijät turvaavat poliisille riittävät resurssit.

– Sen vuoksi oli välttämätöntä, että vuodessa koulutettavien poliisien määrää on lisätty sadalla jo vuodesta 2015. Nyt vuosittain valmistuu 400 poliisia ja eläköityy 250, eli jatkossa poliisien määrä nousee sadalla viidelläkymmenellä vuodessa, kun poliisin määrärahatasosta huolehditaan, Satonen toteaa.

Turvallisuuteen kuuluu myös ulkoisilta uhkakuvilta suojautuminen, mikä Suomessa perustuu pitkälti yleiseen asevelvollisuuteen ja reserviläistoimintaan.

– NATO-kumppanuus, eurooppalaisen puolustuksen kehittäminen, kahdenväliset yhteistyösopimukset ja yhteiset sotaharjoitukset länsimaiden kanssa takaavat armeijamme puolustuskyvyn, Satonen jatkaa.

Hän pitää valitettavana, että ilmavoimien hävittäjämäärät ovat ajautuneet vaalien alla poliittisen keskustelun kohteeksi.

– Puolustusvoimien suorituskyvyn taso on pidettävä korkeana. Maavoimille hankintoja on jo tehty ja merivoimille on tulossa. Tärkeintä on kuitenkin pitää kiinni siitä, että Hornetit korvataan vähintään 64 modernilla hävittäjällä, Arto Satonen kirjoittaa.