Arto Satonen: Tässä Antti Rinne on oikeassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomella ei ole varaa ”työttömien chillailuun”, kokoomusedustaja komppaa pääministeriä.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen on samaa mieltä pääministeri Antti Rinteen (sd.) kanssa siitä, että hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen edellyttää korkeaa työllisyyttä.

Rinne linjasi keskiviikkona Ilta-Sanomien mukaan Säätytalolla järjestetyssä työllisyysseminaarissa, että työikäisten ihmisten ”chillailu” vaarantaa hyvinvointivaltion tulevaisuuden.

– Meillä ei ole varaa sellaiseen maailmaan, jossa chillaillaan. Töihin pitää lähteä, kun on työkykyinen tai osakykyinen, pääministeri totesi.

Rinteen kommentti on herättänyt keskustelua ja myös paheksuntaa sosiaalisessa mediassa. Opetusministeri Li Andersson (vas.) piikitteli perjantaina pääministeriä Twitterissä.

– Chillailu puhututtaa. Työttömyys on kaikkea muuta kuin ”chillaamista”. Rahamurheet ja epävarmat tulevaisuusnäkymät aiheuttavat todella monille ahdistusta ja pahoinvointia. Sitten on työelämässä paljon uupumuksesta ja stressistä kärsiviä, jotka tarvitsevat mahdollisuuden chillata, Andersson tviittaa.

Arto Satonen antaa tukensa Antti Rinteelle.

– Antti Rinteen ja Li Anderssonin välillä keskustelua chillauksesta. Rinne on oikeassa siinä, että hyvinvointivaltion rahoittaminen edellyttää, että työkykyiset ja osatyökykyiset lähtevät työhön, kun työtä on tarjolla. Se ei ole mielipidekysymys, se on matematiikkaa!

Chillailu puhututtaa.

