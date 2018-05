Arto Satonen: Suomi on vaikea kohde hybridivaikuttamiselle

Valeuutisia torjutaan kansanedustajan mukaan parhaiten turvaamalla median toiminta.

Hybridivaikuttamista eli niin sanottuja valeuutisia torjutaan parhaiten turvaamalla perinteisen tiedonvälityksen toimintaedellytykset, arvioi kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen.

Hän totesi tiistaina Raumalla pitämässään vappupuheessa, ettei Suomi ole helppo kohde hybridivaikuttamiselle, koska media tavoittaa käytännössä jokaisen suomalaisen.

Turvallisuusympäristö on Satosen mukaan muuttunut, mistä hybridivaikuttamisen lisäksi hän mainitsee esimerkkinä Venäjän suurvalta-asematavoittelun sekä Afrikan ja Lähi-idän ongelmat, jotka heijastuvat pakolaisaaltoina.

”Uhkiin on varauduttava, on sitten kyse hybridivaikuttamisesta, terrorihyökkäyksen uhasta tai perinteisten asevoimien vahvistumisesta lähialueillamme”, Satonen sanoo.

Suomen on hänen mukaansa päivitettävä oma turvallisuuskoneistonsa kuntoon.

”Ja niin on myös tehty. Suojelupoliisin resursseja on kasvatettu ja tiedustelulakia uudistetaan vielä tämän vuoden aikana. Merkittäviä hankintoja tehdään lähivuosina merivoimille ja ilmavoimille. Kahdenvälistä puolustusyhteistyötä on tiivistetty erityisesti Ruotsin kanssa, eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehittäminen on vireillä ja Nato-kumppanuus on tärkeä pilari.”

Turvallisuuden kannalta Satosen mielestä keskeistä on kansallinen yhtenäisyys.

”Mitä useampi suomalainen kokee itsensä työn ja toimeentulon kautta osalliseksi yhteiskunnassa, sitä vahvempi on kansakuntamme.”

Tässä Suomi on Satosen mukaan työllisyyslukujen kasvun myötä oikealla tiellä.