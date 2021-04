Arto Satonen: Suomen kansainvälinen rekrytointi kaksinkertaistettava

Kokoomusedustajasta esimerkiksi ulkomaiset korkeakouluopiskelijat on unohdettu.

Kokoomuksen kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan vastaava Arto Satonen vaatii hallitukselta puoliväliriihestä päätöksiä, joilla Suomen kansainvälinen rekrytointi kaksinkertaistetaan.

Työvoiman saatavuudesta uhkaa tulla hänen mukaansa Suomessa pullonkaula yritysten kasvulle.

– Työ siirtyy sinne, jossa on tekijöitä. Kansainvälisessä rekrytoinnissa on nyt laitettava isompi vaihde päälle, Satonen toteaa tiedotteessaan.

– Työlupaprosessin sujuvoittaminen on välttämätöntä. Tarpeen tullen yritykset tarvitsevat työvoimaa nopeasti. Kokoomus on jo esittänyt, että sertifioiduille yrityksille rekrytointi EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta onnistuisi kahdessa viikossa. Sertifikaatin saanti edellyttää, että yritys on osoittanut, että työehdot ovat kunnossa. Saatavuusharkinnan sijasta tulee panostaa valvontaan. Silloin kun kaikki on kunnossa, ei ole mitään syytä hidastaa rekrytointia.

Satonen huomauttaa, että vaikka koronaviruspandemian vuoksi työttömyys onkin kokonaisuudessaan kasvanut, niin erityisesti teollisuudessa on jo nähtävissä työvoimapulaa. Osittain tämä johtuu hänen mukaansa väestön ikääntymisestä. Ilman työperäistä maahanmuuttoa Suomen työikäinen väestö pienenisi 170 000 henkilöllä vuoteen 2030 mennessä.

Tämä näkyy Satosen mukaan käytännössä monilla aloilla.

–Esimerkiksi maan hallituksen tavoittelema hoitajamitoitus on lähes mahdotonta toteuttaa kotimaisin voimin. Lisäksi kansainvälisiä huippuosaajia tarvitaan kaikille aloille. Kausityövoiman saanti on osoittautunut välttämättömäksi jopa koronan aikana.

Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat unohtuneet

Yhtenä esimerkkinä Satonen nostaa esille ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat. Korkeakouluopiskelijoiden oleskelulupaprosessia on hänen mukaansa kehitettävä tukemaan kansainvälistä rekrytointia. Oleskelulupahakemus onkin voitava hänestä laittaa vireille ennen koulutuksen alkamista. Valitettavasti hallituksen valmistelemasta D-viisumista opiskelijat ovat hänen mukaansa unohtuneet.

– Hallituksen on päivitettävä esitystään siten, että tulevaisuuden huippuosaajat, opiskelijat, otetaan mukaan D-viisumijärjestelmään. Tämä on edellytys sille, että opiskelijat saadaan nopeammin Suomeen.