Arto Satonen: SDP:n linja mahdoton hyväksyä

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan sinipunahallitukselle ei ole edellytyksiä.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kirjoittaa Twitterissä porvarihallituksen puolesta. Satonen ei pidä sinipunahallitusta nykyoloissa mahdollisena ja syy on SDP:n muuttuneessa talouspolitiikassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi aiemmin, että porvarihallitus on hänen mielestään luonteva vaihtoehto seuraavaksi hallituspohjaksi. Orpo katsoo SDP:n talouslinjan muuttuneen Paavo Lipposen aikojen jälkeen vastuuttomaksi.

– Orpo sanoo osuvasti (IS), että SDPn talouspolitiikka on muuttunut Lipposen aikojen vastuullisesta vastuuttomaksi ja sitä Kokoomuksen on mahdoton hyväksyä. Juuri näin. Näissä oloissa sinipunalle ei ole edellytyksiä, vaan tulevaa hallitusta on haettava porvaripohjalta! #kokoomus, Satonen kirjoittaa.

osuvasti (IS), että SDPn talouspolitiikka on muuttunut Lipposen aikojen vastuullisesta vastuuttomaksi ja sitä Kokoomuksen on mahdoton hyväksyä. Juuri näin. Näissä oloissa sinipunalle ei ole edellytyksiä, vaan tulevaa hallitusta on haettava porvaripohjalta! #kokoomus — Arto Satonen (@artosatonen) July 31, 2021