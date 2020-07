Arto Satonen: SAK on pukki kaalimaan vartijana

Kokoomusedustajan mukaan hallituksen työllisyyspolitiikka murenee.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan hallituksen työllisyyspolitiikalta on lähtenyt pohja alta.

Hän muistuttaa Aamulehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että hallituksen ”talouspoliittinen uskottavuus oli rakennettu 60 000 uuden työpaikan varaan”.

– Yksi kerrallaan hallituksen uudistuksilta ovat työllisyysvaikutukset murentuneet, samalla koronan vuoksi tarve uudistuksiin kasvaa. Viimeinen esimerkki on palkkatuki, jolla oli Antti Rinteen (sd.) mukaan saavutettavissa 10 000 – 20 000 työpaikkaa. Silloinen työministeri Timo Harakka (sd.) puhui jopa 40 000 työpaikasta. Nyt virkamiesarvio on 1 000 työpaikkaa, Satonen kirjoittaa.

Kokoomusedustajan mukaan keinoja työllisyyden nostamiseksi on esitetty esimerkiksi Vesa Vihriälän työryhmän raportissa. Hallitukselta puuttuu kuitenkin Satosen mukaan rohkeutta tarttua toimiin.

– Hallituksen ongelma on se, että rohkeuden puuttuessa työllisyydenhoito on ulkoistettu kolmikannalle. Seitsemän alaryhmää on istunut vuoden saamatta mitään aikaan. Eikä sieltä voi mitään tullakaan, kun pukki on kaalimaan vartijana. Esimerkiksi SAK ei varmasti esitä keinoja, joita heidän jäsenensä eivät kannata, vaikka ne olisivat kansantaloudellisesti järkeviä.

Satosen mukaan tehokkaita työllisyystoimia olisivat paikallisen sopimisen ulottaminen myös järjestäytymättömiin yrityksiin sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen työttömyyden keston mukaan.