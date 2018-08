Arto Satonen: Ruotsin virheistä opittava

Kokoomuksen kansanedustajan mukaan Suomessa on opittava Ruotsin virheistä ennen kuin ongelmat saavuttavat meidätkin.

– Ruotsissa organisoidut autopalot ja jatkuvat ampumavälikohtaukset ongelmalähiöissä ovat nostaneet sisäisen turvallisuuden ykkösasiaksi Ruotsin parlamenttivaaleissa. Huoli on ymmärrettävä, koska Pohjoismaissa ei ole totuttu järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja avoimeen vihaan poliisia kohtaan, Arto Satonen toteaa viikkoviestissään.

Hänen mukaansa kyse on pitkälti Ruotsin epäonnistumisesta toisen polven maahanmuuttajien integroimisessa.

– Vaikka rikollisuuteen syyllistyneitä on sittenkin aika vähän, niin sosiaaliset ongelmat ja niiden heijastusvaikutukset ovat mittavia. Tästä on Suomessa opittavaa ennen kuin ongelmat saavuttavat meidätkin, Satonen sanoo.

Satosen mielestä ensinnäkin kotoutettavien määrä on suhteutettava maan kantokykyyn, toiseksi koulutus-ja asuntopolitiikalla on estettävä ghettoutuminen, kolmanneksi maahanmuuttajien työllistymistä on edistettävä, koska työ on parasta kotoutumista.

– Neljänneksi on panostettava urheiluseurojen, kulttuuriyhdistysten ja vapaaehtoisjärjestöjen toimintaan, koska ne ovat tehokkaita integroimaan nuoria mukaan toimintaansa. Ja viidenneksi on varmistettava poliisille riittävät resurssit ja tarvittaessa kohdennettava lisävoimia ongelmalähiöihin, Satonen toteaa.