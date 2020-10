Arto Satonen: Ruotsi on menestynyt ilman yleissitovaa sopimusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Erityisen tärkeää yrityskohtainen joustavuus on kokoomusedustajan mukaan kriisitilanteissa.

Metsäteollisuuden päätös irtaantua jatkossa koko alaa koskevista työehtosopimuksista on kansanedustaja Arto Satosen (kok.) mielestä todella merkittävä uusi linjaus suomalaisilla työmarkkinoilla.

– Työehtosopimuksia on sovittu työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen välisillä sopimuksilla ainakin 1940-luvulta asti, hän muistuttaa tiedotteessaan.

Erityisen tärkeää yrityskohtainen joustavuus on Satosen mukaan kriisitilanteissa, joissa yritykset taistelevat selviytymisestään ja työntekijät työpaikoistaan. Hyvinä aikoina puolestaan on yrityksen aika palkita työntekijänsä paremmilla eduilla.

– Eräät vasemmistopoliitikot ovat kyseenalaistaneet jopa metsäteollisuuden isänmaallisuuden. Toiset ovat ennustaneet palkkojen romahdusta, kun yleissitovuus heikkenee. On kuitenkin hyvä muistaa, että Ruotsi on menestynyt erittäin hyvin ilman yleissitovaa työehtosopimusta. Siellä yleissitovuuden puute ei ole myöskään ollut este sille, että yritykset ja ay-liike ovat tosi paikan tullen kyenneet yhteisesti löytämään ratkaisuja, joilla ruotsalaisia työpaikkoja on puolustettu, Satonen huomauttaa.



Parhaimmassa tapauksessa uusi toimintamalli tulee hänen mukaansa ottamaan nykyistä paremmin huomioon yritysten ja toimialojen väliset erot palkanmaksukyvyssä, mikä pitkässä juoksussa olisi kaikkien etu.

– Yritykset tavoittelevat parempaa tulosta ja työntekijät korkeampia palkkoja. Luottamalla paikalliseen sopimiseen ja hyvään yhteistyöhön yrityksen kehittämisessä ja kilpailukyvyn vahvistamisessa se voi onnistua, hän painottaa.