Arto Satonen: Rajatarkastusten palauttaminen on mahdotonta

Kansanedustajan mukaan ratkaisua hallitsemattomaan maahanmuuttoon on haettava juurisyistä.

Kokoomuksen kansanedustaja, eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Arto Satosen mukaan maahanmuutto on saatava hallintaan Euroopassa.

Satonen kirjoittaa Aamulehdessä julkaistussa mielipidekirjoituksessaan, että Euroopan maahanmuuttopolitiikkaa ei ole saatu toimimaan vuoden 2015 siirtolaisaallon jälkeen. Dublin-asetus ei ole käytännössä toiminut, eikä turvapaikanhakijoiden jakamisesta EU-valtioiden kesken ole kyetty sopimaan.

– Olemme ajautuneet tilanteeseen, joka ei ole järkevä kenenkään kannalta. Turvapaikanhakuprosessit valituksineen ovat pitkiä ja osa kielteisen päätöksen saaneista yrittää hakea turvapaikkaa uudelleen toisesta EU-maassa. Palautukset takkuavat, koska osa maista ei suostu ottamaan omia kansalaisiaan takaisin. Oleskelulupaa joutuvat odottamaan pitkään myös ne, joilla on perusteet saada turvapaikka.

Satonen kirjoittaa, että ”aika ajoin nousee esille rajatarkastusten palauttaminen Schengen-alueelle”.

– Tämä on kuitenkin mahdotonta yhdistyneessä Euroopassa, jossa ihmiset ja tavarat liikkuvat sujuvasti. Keski-Euroopassa on ihmisiä, jotka päivittäin käyvät töissä toisessa maassa ja tekevät vielä bisnestä kolmannessa. Tämä käy hyvin ilmi tiukasta maahanmuuttopolitiikasta tunnetun uuden Itävallan hallituksen linjauksista. He haluavat nimenomaan turvata avoimet EU:n sisärajat tiivistämällä ulkorajavalvontaa ja parantamalla turvallisuusviranomaisten välistä tiedonvaihtoa.

Kansanedustajan mukaan ratkaisuja on haettava juurisyistä.

– Afrikan taloudelliseen kehitykseen on panostettava, kuten Euroopan unionin päämieskokous linjasi. Sen tulee olla eurooppalaisen kehitysavun pääkohde ja sinne tehtäviä eurooppalaisia investointeja tulee edistää. On erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni nuori afrikkalainen voi uskoa elämän mahdollisuuksiin omassa maassaan. On myös tärkeää kehittää laillisia maahantuloreittejä. Monissa Euroopan unionin maissa on työvoimapula, joten työpaikan saavien maahantuloa on nopeutettava, Satonen kirjoittaa.