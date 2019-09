Arto Satonen: Postin hallituksen pelisilmä petti

Posti on kansanedustajan mukaan ”suurten muutosten edessä”.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen arvioi viikkokirjeessään Postin tilannetta. Valtionyhtiön tulevaisuudennäkymät ovat herättäneet kuluneen viikon aikana runsaasti keskustelua, ja myös Satosen mukaan Posti on ”suurten muutosten edessä”. Postin hallitusta Satonen arvostelee ”pelisilmän pettämisestä”.

– Posti toimii hyvin haasteellisella liiketoiminta-alueella. Toistaiseksi toiminta on vielä ollut kannattavaa, mutta markkinaa sulaa rajusti alta. Postitse lähetettävien kirjeiden määrä on vähentynyt jo merkittävästi ja vähenee edelleen. Posti on laskenut menettävänsä liikevaihtoa jopa 70 miljoonaa euroa vuodessa. Kun jaettavaa on vähemmän, niin jakamisesta tulee entistä kalliimpaa.

– Tulot siis sulavat, mutta menot säilyvät, Satonen toteaa.

Antti Rinteen hallitus joutuu Postin osalta pohtimaan siirtymistä Norjan kaltaiseen, joka toisena päivänä tapahtuvaan jakeluun, Satonen arvioi. Suomessa on voimassa viisipäiväinen jakovelvoite.

Satonen pelkää ”koko yhtiön tulevaisuuden olevan uhattuna”, mikäli Posti ei kilpailussa pärjää. Hän uskoo Postin hallituksen ryhtyneen ”koviin toimiin” kilpailukyvyn ja työpaikkojen säilyttämiseksi.

Satonen kuitenkin muistuttaa johdon esimerkin olevan tärkeää.

– Postin hallituksen pelisilmä on kuitenkin pettänyt siinä, että kokonaisuutta ei ole ymmärretty. On mahdotonta kuvitella, että samaan aikaan, kun työntekijöiden työehtoja kiristetään ja palkanalennukset uhkaavat, voidaan nostaa johtoryhmän tulospalkkioita. Maalaisjärki jo sanoo, että silloin kun yhtiön tilanne on vakava, kaikkien yhtiössä mukana olevien on tingittävä omista eduistaan. Sen pitää ennen kaikkea koskea johtoa, jonka ratkaisut ovat esimerkkejä kaikille muille.

– Tämän asian ymmärtäminen on välttämätöntä sille, että tarvittavia uudistuksia saadaan eteenpäin, Satonen arvioi.