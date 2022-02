Arto Satonen: Pikavippien suoramarkkinointi kiellettävä pysyvästi

Sääntelyllä voidaan kokoomusedustajan mukaan vähentää ylivelkaantumista.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen vaatii, että lait pikavippien suoramarkkinointikiellosta ja kymmenen prosentin korkokatosta säädetään pysyviksi.

Oikeusministeriössä pohditaan parhaillaan jatkoa 1.7. 2020–30.9.2021 voimassa olleille laille.

– Sääntelyn aikana ylivelkaantuneiden räjähdysmäinen kasvu on taittunut, Satonen kirjoittaa viikottaisessa uutiskirjeessään.

Pikavippien suoramarkkinointikiellon tarkoituksena on kokoomusedustajan mukaan estää harkitsemattomat kulutusluotot.

– Usein pikavippikierre on saanut alkunsa hetken mielijohteesta. Tämä on ollut erityisen tyypillistä nuorille. Jos luottotietonsa menettää jo nuorena, niin arkielämä vaikeutuu. Asuntoa on vaikeampi saada ja palkasta jää paljon vähemmän käteen, jos on ulosotossa, Satonen kirjoittaa.

– Pikavipit perustuvat pitkälti ihmisten hädänalaisen aseman hyväksikäyttämiseen. Hyvin harva pikavippikierteeseen joutunut rikastuu elämänsä varrella ja selviää pikavipeistään ilman ongelmia, hän jatkaa.

Satonen kehittäisi sosiaalista luototusta nykyisestään.

– On kuitenkin selvää, että osa ihmistä joutuu elämässään tilanteisiin, jossa rahoitusta on vaikea saada ja tarve on välttämätön. Pikavippien suitsimisen ohessa onkin tarpeen kehittää sosiaalista luototusta, jota Suomessa käytetään todella vähän, hän kirjoittaa.

– Sosiaalisessa luototuksessa voitaisiin hyödyntää Kelan osaamista ja verkostoa. Kelan avulla sosiaalinen luototus voitaisiin myös ulottaa koko maahan, kun sitä on tähän asti annettu vain muutamissa kaupungeissa, hän kirjoittaa.