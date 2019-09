Arto Satonen: Palkansaajan kukkaroon jää vähemmän rahaa

Kokoomusedustajan mukaan veronkorotus iskee keskituloisiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan keskituloisen suomalaisen palkansaajan kukkaroon jää ensi vuonna vähemmän rahaa.

– Veronmaksajien Keskusliitto on laskenut, että esimeriksi 3 452 euroa kuukaudessa ansaitsevan palkansaajan veroprosentti on ensi vuonna 30,8%, kun se tänä vuonna on 30,4%. Verotuksen kiristyminen leikkaa nettopalkastaan 160 euroa vuodessa. Verotus kiristyy ensi vuonna Veronmaksajien keskusliiton laskelmien mukaan kaikilla palkansaajilla, joiden kuukausitulo on yli 2 301 euroa, Satonen summaa viikkoviestissään.

Veronkiristys johtuu palkansaajien sosiaalimaksujen korotuksesta. Satonen muistuttaa, että edellinen hallitus kevensi tuloverotusta yhteensä 1,4 miljardilla eurolla inflaatiotarkastusten lisäksi.

– Näillä korvattiin sosiaalimaksujen korotukset. Ajatuksena oli, että yrittäjälle tai palkansaajalle jää työstään vähintään yhtä paljon käteen kuin aiemmin. Tällä linjauksella tuettiin myös ostovoimaa ja siten työllisyyttä kotimarkkinoilla. Nyt suuri osa palkansaajista saa selvästi vähemmän käteen, mikä tuntuu monissa perheissä, Satonen toteaa.

Rinteen hallituksen ensisijainen tavoite on Satosen mukaan korottaa sosiaalietuuksia.

– Tätä voi pitää inhimillisenä, mutta samalla se tarkoittaa, että jatkossa verorasitus kohdistuu entistä kovempana ahkerille keskituloisille ja siltä osin, kun sosiaalietuuksien korotukset rahoitetaan velanotolla, niin maksajiksi jäävät tulevat veronmaksajat eli lapset ja nuoret.