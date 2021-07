Arto Satonen: Mikään näistä ei ole kokoomuslaista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja sanoo, että Kirsi Pihan ja Liz Cheneyn vertaaminen ontuu.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) sanoo ihmettelevänsä sitä, että Helsingin Sanomat on verrannut keskenään entistä kansanedustaja Kirsi Pihaa (kok.) ja yhdysvaltalaista kongressiedustaja Liz Cheneytä.

– En tiedä, mistä asiasta Piha ja Cheney olisivat samaa mieltä. Cheney on arvomaailmaltaan konservatiivisista konservatiivisen edustaja. Hän ei toki ole trumpilainen, koska ei usko salaliittoteorioihin ja kunnioittaa demokraattisten vaalien lopputulosta, Satonen kirjoittaa Facebookissa.

Piha julkaisi viikonloppuna pamfletin, jossa hän katsoo kokoomuksen jakaantuneen, ja hän arvioi, että osa puolueesta on kulkemassa ”ahdasmielisen oikeistopopulismin suuntaan”. Cheney puolestaan edustaa republikaanipuoluetta, jossa hän on menettänyt asemiaan, koska hän on arvostellut entistä presidentti Donald Trumpia.

Satonen kertoo olleensa vuonna 2016 republikaanien puoluekokouksessa, jossa Trump valittiin presidenttiehdokkaaksi.

– Sanoin jo silloin, että Trump ei edusta kokoomuksen linjaa, vaikka republikaanit ovatkin virallisesti Kokoomuksen veljespuolue.

Satonen muistuttaa, että Trump tavoittelee vapaakaupan rajoittamista, vähättelee kansainvälistä yhteistyötä, lietsoo vastakkainasettelua ja kyseenalaistaa vaalijärjestelmän.

– Mikään näistä ei ole kokoomuslaista. Ei nyt, eikä tulevaisuudessa.