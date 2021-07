Arto Satonen: Jäitä hattuun, autoilussa nämä eurot muistettava

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mukaan autokannan sähköistyminen vie aikaa.

– Autoilussa on tunnustettava realiteetit. Keski-ikäinen ja keskihintainen auto Suomessa on 12,5 vuotias ja arvo 6800 euroa. Sellaiseen auton vaihtaminen 40000 euroon uuteen sähköautoon ei ole mahdollista, koska sellaisia rahoja ihmisillä ei ole. Muutos vaatii aikaa, toteaa kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen Twitterissä.

EU:n komissio julkistama esitys ilmastolakipaketiksi sisältää toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saavuttaa vuoteen 2030 mennessä 55 prosentin päästövähennykset vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Tieliikenteen osalta komissio esittää muun muassa aiempaa tiukempia hiilidioksidipäästönormeja. Esitys edellyttää, että autojen keskimääräiset päästöt vähenevät 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta. Kaikkien uusien autojen olisi oltava päästöttömiä vuonna 2035.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen korostaa, että paketin toteutuessa uusien polttomoottoriautojen myynti loppuu vuonna 2035.

– Meillä on kuitenkin polttomoottoriautoja vielä pitkään tuonkin jälkeen, ja polttomoottori on keskeinen osa myös hybridiautokantaa. Biopolttoaineilla voidaan mahdollistaa nykyisen autokannan ja niihin sitoutuneen pääoman järkevä elinkaari ja käyttö. Tässä asiassa Suomessa on myös erityisosaamista, Nieminen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa on olennaista, että tukitoimet autokannan sähköistymiseksi eivät kohdistu vain uusiin autoihin.

– Vanhan polttomoottoriauton vaihtaminen vaikka käytettyyn sähköautoon vie kohti tavoitetta ja on tällöin useampien kuluttajien ulottuvissa. Yhtä uutta autoa kohden Suomessa tehdään kuusi käytetyn auton kauppaa, Nieminen sanoo.

