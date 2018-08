Seppo Kääriäinen ja Arto Satonen: Seutukaupungit ovat kivijalka

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajien mukaan työvoiman heikko saatavuus iskee monien pienten kaupunkien kasvuyrityksiin.

Kokeneet kansanedustajat Arto Satonen (kok.) ja Seppo Kääriäinen (kesk.) korostavat seutukaupunkien merkitystä Suomen taloudelle. Uudenkaupungin ja Pietarsaaren kaltaisissa kaupungeissa on menestyvää vientiteollisuutta, mutta väestökehitys on silti miinuksella.

Seutukaupungeissa toimii yli 60 000 yritystä, jotka työllistävät 342 500 ihmistä. Niiden osuus koko maan BKT:stä on noin 10–15 prosenttia.

– Avainkysymys on osaavan työvoiman saatavuus. Työvoimapula iskee ensimmäisenä pienten kaupunkien kasvuyrityksiin. Vaarana on, että ongelmista työvoiman saatavuudessa tulee kasvun pullonkaula, edustajat kirjoittavat Helsingin Sanomien vieraskynässä.

Osaajapulaan olisi vastattava laaja-alaisella yhteistyöllä, johon osallistuisivat myös maakunnat ja koulutuksen järjestäjät. Erityisesti ammatillisen koulutuksen merkitys ja yhteydet korkeakouluihin korostuvat seutukaupungeissa. Myös ulkomaisen työvoiman rekrytointia olisi helpotettava.

– Keskeistä on myös saavutettavuuden parantaminen. Monien ihmisten päivittäinen työmatka tehdään seutukaupungin ja maakuntakeskuksen välillä, joten liikkumisen sujuvuus ja hinta ovat avainasemassa.

Tulevissa maakunnissa tarvitaan sujuvaa yhteistyötä maakuntakeskusten ja seutukaupunkien välillä.

– Perinteisesti aluepolitiikka on keskittynyt tukemaan muita heikommin menestyviä maakuntia ja alueita. Nykyisin kehitys on usein eritahtista maakuntien sisällä. Tämä on vahva peruste sille, että seutukaupungit nostetaan aluekehityksen keskiöön, Satonen ja Kääriäinen toteavat.

– Viime kädessä kyse on palveluiden järjestämisestä siten, että jokaisella suomalaisella nuorella on asuinpaikkaan katsomatta mahdollisuus edetä opinnoissaan ja elämässään.

