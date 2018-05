Arto Satonen hämmästelee vapaakaupan vastustamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Arto Satonen (kok.) harmittelee sitä, että eduskunnasta löytyi merkittävä vapaakauppasopimusta vastustava ryhmittymä.

Hän iloitsee eduskunnan keskiviikkona hyväksymästä EU:n ja Kanadan välisestä vapaakauppasopimuksesta (CETA).

– CETA-sopimus on erittäin tärkeä merkki maailmanpoliittisesti epävakaana aikana, jolloin protektionismi ja sulkeutuminen nostavat päätään maailman johtajien puheissa. EU:n ja Suomen tulee edistää vapaakauppaa ja kansainvälistä kanssakäymistä toimissaan. Tästä Suomen vientiyritykset ja Suomi hyötyvät, sanoo suuren valiokunnan puheenjohtajana toimiva Arto Satonen.

Perussuomalaisten, vihreiden ja vasemmistoliiton ryhmät äänestivät yksimielisesti sopimuksen hyväksymistä vastaan. SDP äänesti yksimielisesti sopimuksen puolesta.

– Perussuomalaiset näkevät, että EU:sta ei tule mitään hyvää. Vasemmistoliitto on lähtökohtaisesti vapaakauppavastainen. Mutta miksi itseään kansainvälisenä puolueena markkinoiva vihreät näin pontevasti vastustaa vapaakauppasopimusta, hämmästelee Satonen.

Vapaakauppa on keino hallita globalisaatiota ja mahdollistaa taloudellista kasvua ja hyvinvoinnin leviämistä. CETA-sopimus on edistyksellisimpiä vapaakauppasopimuksia, ja siihen on sisällytetty runsaasti myös muun muassa työntekijöiden oikeuksien määrittelyä sekä ympäristövastuuta.

Hän kysyy, miten kahden demokraattisen länsimaisen toimijan kuten EU:n ja Kanadan välinen vapaakauppasopimus voi herättää näin kovaa vastustusta?

– Kenen kanssa heidän mielestään tässä maailmassa voi käydä kauppaa, jos edes EU:n ja Kanadan välinen kaupankäynti ei kelpaa? Donald Trumpin protektionismin aikana ei ole järkevää hajottaa EU:n globaalia kauppapolitiikkaa, sanoo Satonen.