Arto Satonen: Elpymisrahaston on jäätävä ainutkertaiseksi

Kokoomuksen tavoitteena on valuuttaunioni, jolle palautetaan markkinakurin periaate.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satosen mukaan EU:n on oltava kestävälle pohjalle rakennettu talousunioni.

– Euroopan taloudet ovat yhteen sidottuja, mutta jokaisen jäsenmaan on vastattava omasta taloudestaan ja omista veloistaan. Jos kaikkien EU-maiden taloudet olisivat olleet ennen koronaa riittävän vahvoja elvyttämään, niin elpymisrahastoa ei olisi tarvittu lainkaan. EU:n budjettia ei pitänyt rahoittaa lainarahalla, Satonen sanoi ryhmäpuheenvuorossa eduskunnassa.

Satonen painotti, että kokoomuksen eduskuntaryhmä on toistuvasti vaatinut tiukkaa ehdollisuutta, selkeitä kriteereitä ja velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa. Hän hämmästeli, miksei pääministeri Sanna Marin (sd.) ole pitänyt mekanismia esillä neuvotteluissa.

– Tavoitteenamme on valuuttaunioni, jolla voidaan palauttaa markkinakurin periaate – no-bailout. Silloin jokainen jäsenmaa vastaa veloistaan itse. Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ajoi valtiovarainministerinä velkajärjestelymekanismin käyttöönottoa, ja se on ollut Suomen pitkäaikainen tavoite, Arto Satonen sanoi.

Hänen mukaansa perussopimusten kyseenalainen tulkinta johtaa pahimmassa tapauksessa EU:n legitimiteetin rapautumiseen.

– Sen vuoksi elpymisrahaston on jäätävä ainutkertaiseksi. Hyvinä aikoina jäsenmaiden on vahvistettava talouksiaan, jotta tulevaisuuden kriiseihin voidaan vastata ajautumatta tulkinnan tielle. Lopullisen kantansa kokoomuksen eduskuntaryhmä muodostaa, kun eduskunta on perusteellisesti käsitellyt elpymiskokonaisuuden sisällön, Arto Satonen sanoi.

Puolue edellyttää, että hallitus toimii EU:ssa kestävän kehityksen, vastuullisen talouden, turvallisuuden, yhteisten arvojen ja suomalaisten hyvinvoinnin puolesta. Myös EU:n puolustusyhteistyötä tulisi syventää.

– Kokoomus on uudessa tavoiteohjelmassaan esittänyt turvallisuuspoliittisen elimen perustamista EU:lle, määräenemmistöpäätöksien lisäämistä ulkopolitiikassa ja pitkällä aikavälillä EU:n ja Naton tehtävien yhdistämistä puolustusasioissa. Kokoomus esittää myös, että Suomen tulisi hakea Naton jäseneksi lähiaikoina, Satonen jatkoi.