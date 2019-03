Arto Satonen: Britannian sopimukseton ero EU:sta lähempänä kuin koskaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suuren valiokunnan puheenjohtajan mukaan Suomenkin on varauduttava kovaan Brexitiin.

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen arvioi Britannian sopimuksettoman EU-eron todennäköisemmäksi kuin koskaan. Satonen on eduskunnan EU-asioita käsittelevän suuren valiokunnan puheenjohtaja.

Niin kutsuttu kova Brexit olisi toteutuessaan raskas iskulle myös Suomen taloudelle, Satonen sanoo.

– Brexit on surullinen näytelmä, jossa lyhytnäköinen populismi on viemässä näköaloja kymmeniltä miljoonilta ihmisiltä. Sopimukseton Brexit tarkoittaisi välittömiä kolhuja myös Suomelle. Britannia on meille tärkeä kauppakumppani ja vienti todennäköisesti kutistuisi huomattavasti, jos EU-ero toteutuu ilman sopimusta, Satonen sanoo.

Suomi vei vuonna 2017 Britanniaan tavaroita 2,7 miljardin euron arvosta ja palveluja 1,4 miljardin arvosta.

Britannian EU-eron uusi takaraja on 12. huhtikuuta, jos maan parlamentti hylkää jo neuvotellun erosopimuksen. Mikäli sopimus hyväksytään, saa Britannia kaksi kuukautta lisäaikaa. Satonen pitää erosopimuksen hyväksymistä parlamentissa epätodennäköisenä.

– Tällöin Britannia putoaisi hallitsemattomasti EU-sopimusten ulkopuolelle. Britanniassa asuvat EU-kansalaiset ja muualla Euroopassa asuvat britit joutuisivat valtavan epävarmuuden eteen.

Satonen kertoo hyvin ymmärtävänsä uutta Brexit-kansanäänestystä vaativia, mutta toteaa sen aikaansaamisen olevan vaikeaa.

– Britannia äänesti kerran, mutta lupaukset eivät vastanneet todellisuutta. Nyt maa on ajautunut umpisolmuun, kun poliitikot yrittävät lunastaa äänestäjille annettuja epärealistisia lupauksia. Se ei onnistu. Tilanne on vaikea ja valitettava. Emme voi Suomessa tehdä kovin paljon enempää kuin varmistua, että olemme valmiita kovaan Brexitiin, jos se 12. huhtikuuta toteutuu.