Artisti myi näkymättömän taideteoksen 15000 eurolla

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Taiteilijakollega on haastanut miehen ideavarkaudesta.

Italialainen taiteilija Salvatore Garau on myynyt näkymättömän veistoksensa 18 300 dollarin eli yli 15 000 euron hintaan. Floridalainen performanssitaiteilija Tom Miller väittää asentaneensa oman näkymättömän Nothing-nimisen veistoksensa vuonna 2016 näyttelyyn.

Miller syyttää Garauta ideavarkaudesta.

– Nähtyäni tämän totesin että ”tuo on täsmälleen minun ideani” ja ideat ovat tärkeitä maailmassa, ja tunnustus näille ideoille on tärkeää. Halusin yksinkertaisesti tunnustuksen joten otin häneen yhteyttä, hän hylkäsi sen samantien, ja palkkasin italialaisen lakimiehen, Tom Miller kertoo WCJB-kanavalle.

– Meidän maailmassamme tila on oikeutettua työstettävää taiteelliseksi teokseksi. Joten idea on tyhjän muovaaminen veistokseksi, ja siitä haasteessa on kyse.