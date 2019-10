”Armottomasta hyökkäyksestä kurdeja vastaan vakavia seurauksia”

Yhdysvaltain edustajainhuoneen 29 republikaaniedustajaa on ilmoittanut käynnistävänsä lakihankkeen, joka asettaa pakotteita Turkille Syyriaan kohdistuneen hyökkäyksen vuoksi.

Vastaavaa lainsäädäntöä valmistellaan myös senaatissa.

– Armottomalla hyökkäyksellä kurdiliittolaisiamme vastaan pitää olla vakavia seurauksia, toteaa edustaja Liz Cheney tiedotteessa.

– Jos Turkki haluaa tulla kohdelluksi liittolaisena, sen pitää käyttäytyä liittolaisen tavoin.

Cheneyn mukaan edustajainhuone ja senaatti ovat huolissaan Turkin yhteistyöstä Yhdysvaltain vastustajien, kuten Venäjän, kanssa.

Turkki hyökkäsi keskiviikkona Koillis-Syyriaan. Yhdysvaltoja on arvosteltu rankasti alueen kurdiliittolaistensa hylkäämisestä. Yhdysvallat on siirtänyt 50-100 erikoisjoukkojen sotilasta pois Turkin mahdollisilta kohdealueilta toisaalle Syyriassa.

Turkin tarkoituksena on ajaa raja-alueella olevat kurdijoukot syvemmälle Syyriaan. Turkki perustelee hyökkäystään turvallisuussyillä ja sanoo perustavansa Syyrian puolelle noin 480 kilometriä pitkän ja 30 kilometriä syvän turvavyöhykkeen, jonne se suunnittelee sijoittavansa Turkkiin paenneita syyrialaisia pakolaisia.

USA:n presidentti Donald Trump on ilmoittanut tuhoavansa Turkin talouden, jos maa menee liian pitkälle.

Presidentin mukaan USA:lla on kolme vaihtoehtoa: joukkojen lähettäminen maahan, kovien pakotteiden asettaminen tai toimiminen rauhan välittäjänä Turkin ja kurdien välillä.

Turkin presidentti varoittaa kritisoimasta hyökkäystä Syyriaan.

– Avaamme portit ja lähetämme teille 3,6 miljoonaa pakolaista, Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan uhkasi torstaina AK-puolueensa edustajille pitämässään puheessa.

Hän suuntasi sanansa Syyrian sotilasoperaatiota kritisoineelle Euroopalle. Erdoganin sanotaan olevan raivoissaan EU:n lausunnosta, jossa Turkkia vaadittiin ”lopettamaan yksipuoliset sotilastoimet” Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan.

Turkin mukaan 228 kurdien SDF-joukkojen sotilasta on kuollut. Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan ainakin 23 SDF-taistelijaa ja kuusi Turkkia tukevaa kapinallistaistelijaa on kuollut.

SDF kertoo turkkilaisten ilmaiskujen tappaneen yhdeksän siviiliä. Turkkilaisviranomaisten mukaan kurdijoukkojen kostotoimenpiteenä tekemissä raketti-iskuissa turkkilaisiin rajakaupunkeihin on kuollut kuusi ihmistä.

Kaikkiaan 64 000 ihmisen kerrotaan lähteneen sotaa pakoon Syyriassa.

Syyrian kurdit taistelivat menestyksekkäästi Isisiä vastaan Yhdysvaltain rinnalla. Heillä oli merkittävä rooli Isisin kukistamisessa Syyriassa.

Kurdien SDF-joukot ovat vartioineet leireillä ja vankiloissa noin sataatuhatta ihmistä, joista tuhannet ovat Isisin taistelijoita. Pelkona on, että Turkin hyökkäys pakottaa kurdit taistelutehtäviin Turkkia vastaan ja luo Isisille tilaisuuden vapauttaa taistelijoitaan leireiltä ja vankiloista.

Isis-vankiloiden kerrotaan olevan yhä kurdien hallussa. Turkki on Yhdysvaltojen mukaan sitoutunut ottamaan vastuun alueella olevista Isis-vangeista.

