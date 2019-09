Armoton kuva: Suomessa on lähes 140 ei-työllistä sataa työllistä kohden

Alueelliset huoltosuhde-erot ovat valtavat.

Aluetutkija Timo Aro on jakanut Twitterissä alla näkyvän karttakuvan ja tilastoja taloudellisesta huoltosuhteesta kunnittain. Luvut perustuvat vuoden 2017 tietoihin.

Aro huomauttaa, että koko maassa on 136,8 ei-työllistä jokaista sataa työssäkäyvää kohden. 45 kunnassa arvo ylittää 200 rajapyykin.

– Alueelliset erot maan eri osien välillä…ammottavat, Timo Aro toteaa.

Hänen mukaansa taloudellinen huoltosuhde on ”armoton mittari”, mutta ehkä paras aluekehityksen kuvaaja. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa ei-työllisten määrää suhteessa työllisiin. Ei-työllisiin luetaan muun muassa lapset, opiskelijat, eläkeläiset, työttömät ja muut työvoiman ulkopuolella olevat. Etenkin Suomen väestön nopean ikääntymisen aiheuttama huoltosuhteen heikkeneminen on herättänyt viime vuosina huolta.

Aro on listannut kuvaansa alhaisimman huoltosuhdeen TOP 20 -kunnat. Listan kärjessä komeilevat Sipoo, Helsinki ja Vantaa noin 1,1:n huoltosuhteillaan. Top 20 hännilläkin suhdeluku on 1,2 luokkaa.

Tutkija on julkaissut kommenttiketjussa myös taloudellisen huoltosuhteen TOP 10 -jälkijoukon. Kovin tilanne on Rautavaaralla. Siellä huoltosuhde on 2,42, eli kunnassa on 242 ei-työllistä sataa työllistä kohden.

Arolle huomautetaan, että tällaisessa arviossa esimerkiksi suhteellisen suuri opiskelijamäärä kunnassa vaikuttaa negatiivisesti huoltosuhteeseen.

– Hyvä pointti! Korostin mittarin merkittävyyttä siksi, että se on mielestäni ainoa -tai ainoita-, jossa yhdistyy alueen taloudellinen ja demografinen kilpailukyky. Opiskelijoiden kohdalla ehkä ratkaisevaa, mihin kohdistuu paikan valinta valmistumisen jälkeen, Timo Aro selvittää.

Kun tutkijalta kysytään, miten tilannetta voisi parantaa, vastaa hän, että kyse on vuosikymmenien kehityksen tuloksesta, jota ei oikaista kuin ajan kanssa.

– Olennaista ainakin: 1. Saada nostettua työllisyysastetta kaikissa ikäryhmissä 2. Lisää merkittävästi työperustaista maahanmuuttoa 3. Tunnistaa tosiasiat pilvilinnojen rakentamisen sijaan.

TALOUDELLINEN HUOLTOSUHDE ON ARMOTON MITTARI, MUTTA EHKÄ PARAS ALUEKEHITYKSEN KUVAAJA:

[1] Koko maassa 136,8 ei-työllistä 100 työllistä kohden

[2] 45 kunnassa arvo ylittää 200 rajapyykin

[3] Alueelliset erot maan eri osien välillä…ammottavat!@MDIfriends #alueet #kunnat pic.twitter.com/w7EhbYAp4c — Timo Aro (@timoaro) September 13, 2019

Tässä taloudellisen huoltosuhteen TOP 10-listan jälkijoukko:

10. Posio 2,25

10. Juuka 2,25

10. Kivijärvi 2,25

7. Ilomantsi 2,29

6. Lieksa 2,30

5. Kinnula 2,33

4. Kaavi 2,37

4. Rääkkylä 2,37

4. Puolanka 2,37

1. Rautavaara 2,42 eli 242 ei-työllistä 100 työllistä kohden🤔 — Timo Aro (@timoaro) September 14, 2019