Armenian pääministeri erosi

Armenian pääministeri Serzh Sargsyan on eronnut 11 päivää kestäneiden mielenosoitusten jälkeen, kertoo BBC.

Ihmisten kerrottiin kokoontuneen kadulle juhlimaan eropäätöstä.

Oppositio on syyttänyt Sargsyania valtaan takertumisesta, sillä hän oli ollut aiemmin presidenttinä enimmäisajan eli kymmenen vuotta.

– Kansanliike on suunnattu sitä vastaan, että jatkaisin virassani. Tottelen vaatimustanne, Sargsyan sanoi valtiollisen television mukaan.

Sargsyan nimitettiin pääministeriksi viime viikon tiistaina.

Oppositiojohtaja Nikol Pashinyan päästettiin vapaaksi maanantaina. Hänet oli pidätetty sunnuntaina sen jälkeen, kun neuvottelut Sargsyanin kanssa päättyivät tuloksettomina.

Our photo correspondent in Yerevan reports people are celebrating on the street. pic.twitter.com/UeoZts6PGq

— RFE/RL (@RFERL) April 23, 2018