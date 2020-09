Armenian ja Azerbaidžanin tilanne kärjistymässä sodaksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Molemmat osapuolet ovat ilmoittaneet siviilikuolemista.

Armenian ja Azerbaidžanin sotilasjoukot ovat ottaneet sunnuntaina yhteen kiistanalaisesta Vuoristo-Karabahin alueesta, raportoi BBC.

Molemmat osapuolet syyttävät konfliktista toisiaan. Armenian mukaan Azerbaidžan olisi aloittanut ilma- ja tykistöhyökkäyksen, johon Armenia vastasi vastaiskulla. Azerbaidžanin mukaan he ovat vain vastanneet Armenian hyökkäykseen.

Venäjän ulkoministeriö vaatii alueelle välitöntä tulitaukoa ja neuvotteluja tilanteen vakauttamiseksi.

Sekä Armenia että Azerbaidžan olivat osa Neuvostoliittoa ennen sen hajoamista vuonna 1991. Sen jälkeen maiden välejä on hiertänyt Vuoristo-Karabahin tilanne, joka on kansainvälisesti tunnustettu osaksi Azerbaidžania, mutta on kulttuurisesti armenialaisten aluetta.