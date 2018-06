Asevoimien tekoälyprojekti aiheutti kapinan Googlella

Googlen henkilökuntaa järkytti maaliskuussa vuodettu tieto, jonka mukaan yhtiö oli suunnitellut tiivistä yhteistyötä Yhdysvaltain armeijan kanssa.

Tarkoituksena oli suunnitella huippumoderneja tekoälysovelluksia armeijan lennokkeja varten. Googlen teknologia olisi auttanut armeijaa muun muassa tunnistamaan kohteita taistelukentältä käymällä läpi valtavan määrän dataa.

Googlen pilvisovelluksista vastaava Diane Greene väitti aiemmin, että Maven-projektiksi kutsutun sopimuksen arvo olisi suhteellisen pieni eli noin yhdeksän miljoonaa dollaria.

The Intercept -julkaisulle vuodettujen sähköpostien mukaan projektin oli tarkoitus kasvaa nopeasti alkuvaiheen jälkeen. Vuosittaisten kustannusten arvioitiin nousevan jopa 250 miljoonaan dollariin.

Googlen sisäisten sähköpostien mukaan myös Amazon oli kilpaillut samasta sopimuksesta. Yritysjohtoa oli jo viime vuonna huolestuttanut projektin vaikutus Googlen imagoon.

– Tämä antaa medialle ammuksia Googlen vahingoittamiseen. Olette varmaan kuulleet Elon Muskin kommentin siitä, miten tekoäly voi aiheuttaa kolmannen maailmansodan, Googlen pilvipalveluiden päätutkija Fei-Fei Li kirjoitti.

– En tiedä mitä tapahtuisi, jos media saisi tietää Googlen kehittävän salaa tekoälyaseita tai -teknologiaa puolustusministeriölle.

Fei-Fei huomautti, että Google oli aiemmin julkistanut ohjelman tekoälyn demokratisoinnista ja yrityksille tarkoitetusta humaanista tekoälystä.

– Olisin todella varovainen näiden aloitteiden luoman positiivisen imagon suojaamisesta, Fei-Fei pohti.

Googlen puolustusalan myyntiosastolla työskennellyt Aileen Black totesi sähköposteissa, että projekti vuotaisi joka tapauksessa julkisuuteen jossain vaiheessa.

– Eikö olisi parasta julkistaa asiaa omilla ehdoillamme, Black kysyi.

Salainen sopimus vuodettiin ensimmäistä kertaa julkisuuteen maaliskuussa, mikä aiheutti Googlen sisäisen kapinaliikkeen. Kevään aikana yli kymmenen työntekijää on eronnut protestina suunnitelmalle, minkä lisäksi tuhannet ovat allekirjoittaneet sopimuksen purkamista vaativan addressin.

Projektin laajuutta tukee myös tieto, jonka mukaan Yhdysvaltain puolustusministeriö Pentagon oli budjetoinut tarkoitusta varten sata miljoonaa dollaria vain kuukausi sen julkistamisen jälkeen.

Google has sought to quash the internal dissent over its military contract, telling employees the contract was “only” for $9 million, according to reports. Internal company emails obtained by The Intercept tell a different story. https://t.co/SUaa9IshMp

