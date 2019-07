Piilokuva armeijalta – näetkö kaksi tarkka-ampujaa?

Erotatko oheisesta valokuvasta parin huolella maastoon naamioituneita tarkka-ampujia?

Kuva on Britannian armeijan twiitistä, jolla he kertovat osaamisestaan. Twiittiä on ryyditetty Predator-sitaatilla ’The jungle, it came alive’.

– Häiveteknologia kehittyy nopeasti, mutta näkymättömissä toimiminen tulee aina olemaan sotilaan leipää ja voita, brittiarmeija kirjoittaa saatteeksi.

Eivätkö tarkka-ampujat erotu? Vinkiksi kehotetaan katsomaan vasemmalle. Kannattaa myös etsiä esimerkiksi täysin pyöreitä tai suoria muotoja.

'The jungle, it came alive' – Can you spot the Sniper Pair? Stealth technology is advancing fast, but fieldcraft will always be a soldier's bread and butter. A clue? Look left. @schinf @Schwarzenegger @NATO @77th_Bde pic.twitter.com/XZnEnI5Eji

— British Army (@BritishArmy) July 5, 2019