Armeija apuun, potilaita muualle Eurooppaan – maata uhkaa tautiromahdus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tshekissä koronan tehohoidossa olevien määrä on noussut voimakkaasti lokakuussa.

Koronavirustartuntojen nopea kasvu on asettanut valtavan paineen Tshekin terveydenhuoltojärjestelmälle.

Maan viranomaiset vahvistivat keskiviikkona ennätykselliset 9 544 uutta Covid-19-tapausta ja 66 kuolemaa. Infektioita on yhteensä yli 139 200 kappaletta ja kuolemantapauksia 1 172.

Tshekin yleisradioyhtiön mukaan pääministeri Andrej Babis on kuvaillut tilannetta äärimmäisen vaikeaksi.

– Meillä ei ole aikaa, eikä tilanne näytä helpottavan lähiaikoina. Nämä tartuntaluvut ovat katastrofaalisia, Babis sanoi.

Vakavasti sairaiden potilaiden siirtämisestä on neuvoteltu Saksan, Unkarin ja Puolan kanssa, jos terveydenhuoltojärjestelmän kantokyky ylittyy. Saksa otti kevään ensimmäisen aallon aikana vastaan potilaita muun muassa Alankomaista ja Italiasta laajan tehohoitokapasiteettinsa vuoksi.

Tshekin asevoimat rakentaa parhaillaan 500 hengen tilapäissairaalaa puistoalueelle Prahassa.

Covid-19-sairauden vuoksi sairaalahoitoon joutuneiden määrä on noussut lokakuun aikana 161 prosentilla 2 678 potilaaseen. Heistä 518 on tehohoidossa. Terveysviranomaisten mukaan yhteensä 4 011 tehohoitopaikasta vapaana on noin 950 kappaletta.

Sairaalahoidon tarpeen on arvioitu nousevan 4 500-10 750 henkilöön kuun loppuun mennessä.