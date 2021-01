Arkkivihollinen sanoo Vladimir Putinin olevan nyt todellinen vanki

Bill Browderin mielestä Venäjän presidentti maalasi Aleksei Navalnyin tapauksella itsensä nurkkaan.

Perustamallaan Magnitski-kampanjalla Kremlin pääviholliseksi noussut sijoittaja Bill Browder on twiitannut ahkerasti Aleksei Navalnyin kotiinpaluusta Venäjälle. Browder pitää paluuta ennennäkemättömänä rohkeuden osoituksena ja kehotusta venäläisille lähteä kaduille ”Vladimir Putinin pahimmaksi toteutuvaksi painajaiseksi”.

– Putin näyttää tekevän kaiken mahdollisen tehdäkseen Navalnyista kansallissankarin, Bill Browder toteaa.

Browder kehuu EU:n nopeita tuomitsevia lausuntoja ja toivoo pakotteita. Hänen mukaansa tapaus räiskähtää Putinin silmille.

– Putinista on tullut omien huonoimpien vaistojensa todellinen panttivanki, Browder pohtii.

– Mielenkiintoista mitkä Euroopan poliittiset johtajat EIVÄT kirjoita Navalnyin pidätyksestä: Le Pen, Salvini, Orbán, Baudet, Wilders. Tavallaan kertoo kaiken.

– Tämä on panttivankitilanne, mutta todellinen panttivanki tässä on Putin. Kaikki tulevat ahdistamaan ja sanktioimaan häntä, kunnes hän päästää Navalnyin. Hän ei odottanut sotkua, jonka hän itselleen loi.

Toisaalta Browderin mielestä ”Vladimir Putin on pattitilanteessa. Jos he päästävät Navalnyin he näyttävät heikoilta, ja jos he vangitsevat hänet he tekevät hänestä Venäjän Nelson Mandelan”.

Maanantaina iltapäivällä Venäjän ulkoministeriö arvosteli alla näkyvässä twiitissään toimittajia, jotka kirjoittavat Browderista.

Good to see @ministerBlok the Dutch Foriegn Minister weighing in on the @navalny arrest. Since Blok was the initiator of the EU Magnitsky Act, this is a perfect situation to apply it. https://t.co/AVpfvc4tor — Bill Browder (@Billbrowder) January 18, 2021

I guess the Russians are upset about my outspoken condemnation of the arrest of @navalny. Here’s a tweet a few minutes ago from Russia’s ministry of foreign affairs complaining about me. Glad to know that I’m touching a nerve. https://t.co/NCiZGFhwql — Bill Browder (@Billbrowder) January 18, 2021

BREAKING: @navalny’s colleague @vashurkov shared the list of eight Russian officials and oligarchs who Alexei thought should be sanctioned under the Magnitsky Act. Alexei prepared this list days before being arrested. pic.twitter.com/adg2Vq2pzL — Bill Browder (@Billbrowder) January 18, 2021