Arkkipiispa puolustaa sananvapautta: Cancel-kulttuuri on uhka

Justin Welby pitää Britannian yliopistojen viimeaikaista sensuuria erittäin vaarallisena ilmiönä.

Canterburyn arkkipiispa Justin Welby puolustaa sananvapautta La Repubblica -lehdelle antamassaan harvinaisessa haastattelussa.

Hänen mukaansa viime vuosina voimistunut ”cancel-kulttuuri” on valtava uhka anglikaanisen kirkon tulevaisuudelle.

Hän viittasi Yorkshiressa sijaitsevassa koulussa heränneeseen kiistaan Charlie Hebdo -lehden julkaisemista pilapiirroksista profeetta Muhammedista. Koulu pahoitteli tapausta ja hyllytti materiaalia näyttäneen opettajan tutkimuksen ajaksi.

– Maailmalla on monia paikkoja, jossa on oltava hyvin varovainen sanomisissaan, sillä ihmisillä on erittäin vahvoja mielipiteitä. Mielestäni meidän on kuitenkin pidettävä kiinni sananvapaudesta tässä maassa, arkkipiispa sanoi.

Justin Welby viittasi Britannian muslimiyhteisön johtajien lausuntoihin, joissa tapauksesta raivostuneita kehotettiin pidättäytymään uhkailusta ja väkivallasta.

– Toisin sanoen: voit käyttää sananvapauttasi, mutta älä estä muita tekemästä näin, Welby sanoi.

Historiaa ei voi pyyhkiä pois

Anglikaanisen kirkkokunnan symbolinen päämies arvosteli woke-kulttuuriin liittyviä tempauksia, joiden yhteydessä historiallisten hahmojen patsaita on kaadettu tai vaurioitettu Britanniassa. Myös kirkko on ilmoittanut selvittävänsä tonteillaan sijaitsevien patsaiden taustoja.

Justin Welby painotti, ettei menneisyyttä voi pyyhkiä olemattomiin.

– Se on mahdotonta. Meidän on opittava siitä ja kaduttavakin melko usein. Mutta emme voi pyyhkiä sitä ja peruuttaa [cancel] historiaa. Emme voi poistaa ihmisten välisiä mielipide-eroja.

Monet yliopistot ovat taipuneet aktivistien painostukseen ja peruuttaneet kiistanalaisina pidettyjen henkilöiden puheenvuoroja.

– Mielestäni tämä vaikuttaa erittäin vaaralliselta erityisesti yliopistoissa. Jos tiettyjä mielipiteitä ei sallita, niin pian kieltolistalle joutuvat kaikki, jotka ovat kanssasi eri mieltä. Tämä on erittäin vaarallinen prosessi, Justin Welby sanoi.