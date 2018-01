Arkkipiispa otti kantaa piispan skandaaleihin: Tarkasti vastuu yhteisistä rahoista

Kari Mäkisen mukaan ketään ei tule tuomita ennen kuin asiat on käyty läpi ja selvitetty.

Arkkipiispa Kari Mäkisen mukaan kirkolla on suuri vastuu rahankäytöstä, sillä kyseessä ovat jäsenten maksamat kirkollisverovarat.

– Tämänkaltaiset kysymykset on aina otettava vakavasti. Vain avoimuus luo luottamuksen kirkon varainkäyttöön. Jos virheitä löytyy, niihin on puututtava. Ohjeiden pitää olla ajan tasalla ja selkeitä, Kari Mäkinen sanoo tiedotteessa.

– Ketään ei tule tuomita, ennen kuin asiat on käyty lävitse ja selvitetty.

Helsingin hiippakuntavaltuuston puheenjohtaja Johanna Korhonen on nostanut esiin kysymyksiä piispa Teemu Laajasalon luottokorttien käytöstä hänen toimiessaan Kallion kirkkoherrana.

Mäkinen luottaa siihen, että vastuuta yhteisistä rahoista kannetaan kirkossa hyvin.

– Seurakunnissa, tuomiokapituleissa ja kirkkohallituksessa on asiaan liittyvät ohjeistot. Henkilöstö on vastuuntuntoista. Väärinkäytöksiä ei hyväksytä. Niihin on puututtu. Luotan siihen, että näin toimitaan jatkossakin, arkkipiispa toteaa.