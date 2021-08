Arkkiatri vaatii HS:ssa lisää rahaa julkiseen terveydenhuoltoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Risto Pelkosen mielestä myös työoloja täytyy parantaa.

Arkkiatri Risto Pelkosen mukaan julkinen terveydenhuolto tarvitsee lisää resursseja ja työoloja täytyy parantaa, kertoo Helsingin Sanomat.

– Laajeneva työsarkamme ovat monisairaat vanhukset ja moniongelmaiset nuoret, Risto Pelkonen sanoi HS:lle.

Pelkonen näkee suomalaisen terveydenhuollon tasoltaan maailman huippuna, vaikka kroonista takkuilua ilmenee julkisessa perusterveydenhuollossa, niin pitkinä hoitojonoina kuin henkilökunnan vajeena.

Arkkiatri vieroksuu terveysbisneksen tunkeutumista julkiselle terveyssektorille.

– Jos jollakin on rahaa hoidattaa itseään yksityisesti, en sitä tietenkään vastusta, mutta julkista systeemiä ei voi rakentaa niin, että hoitoon pääsyn järjestyksen ratkaisee varallisuus. Siitä ei hyvä seuraa, Pelkonen sanoi HS:lle.

Hänestä on huolestuttavaa on, että kliinisen tutkimuksen valtion rahoitus on vuosikymmenessä pudonnut viidennekseen. Suunta pitäisi Pelkosen mukaan kääntää pian päinvastaiseksi.