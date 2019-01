”Arkijärjen vastaista” – olutkaupan ruokavaatimus yritetään poistaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustajat katsovat sääntelyn vain haittaavan toimintaa, josta ei ole haittaa.

Verkkouutiset kertoi jouluna Pien-olutkaupasta, joka joutui lopettamaan myymälänsä Espoon Iso Omena -kauppakeskuksessa. Viranomainen oli vaatinut, että vähintään puolet kaupan myynnistä täytyy tulla elintarvikkeista.

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) kerää nyt eduskunnassa eri eduskuntaryhmistä allekirjoittajia lakialoitteeseen vastaavan estämiseksi. Aloite muuttaisi alkoholilakia niin, että ”vähittäismyyntiluvan vaatimukset eivät enää sisältäisi elintarvikevalikoimaa tai muiden elintarvikkeiden kuin alkoholin myynnin osuutta koskevia lisävaatimuksia”.

– Alkoholilain 17 pykälän elintarvikevalikoimaa ja sen osuutta koskevat vaatimukset eivät ole lain tarkoituksen kannalta perusteltuja, ja lisäksi ne ovat jo nyt aiheuttaneet konkreettista haittaa sekä elinkeinotoiminnalle että kuluttajille, aloitteessa perustellaan.

Aloitteen mukaan ”vuoden 2018 alusta voimaan tulleen alkoholilain uudistuksen henki oli alkoholisääntelyn maltillinen ja vastuullinen keventäminen”.

Sääntelyn ajanmukaistaminen on valtaosin aloitteen mukaan onnistunut: kokonaiskulutus ei ole kasvanut eikä järjestyshäiriöiden määrä ole lisääntynyt. Elinkeinotoiminta on sitä vastoin valtavasti piristynyt, verotuotot kasvaneet ja kulutuksen rakenne tervehtynyt.

– Uuden alkoholilain soveltamisen yhteydessä on kuitenkin ilmennyt korjaamista vaativia käytännön ongelmia, joista yksi on laadukkaisiin ja harvinaisempiin pienpanimo-oluisiin keskittyvien erikoiskauppojen jääminen väliinputoajan asemaan. Tunnettu esimerkki on Espoon Isossa Omenassa toimintansa lopettanut ”Pien”-olutkauppa, joka joutui elintarvikemyynnin osuutta koskevan vaatimuksen vuoksi sulkemaan ovensa vuodenvaihteessa 2018-19, aloitteessa todetaan.

Aloitetekstissä sanotaan, että alkoholilain uudistusta valmisteltaessa eräs pieni mutta toimijoille merkittävä muutos oli, että valmistuspaikoilta tapahtuvan myynnin yhteydessä ei enää pidetty ehtona näennäistä elintarvikekioskia.

– Pienvalmistajien elintarvikekioskivaatimusta ulosmyynnin ehtona pidettiin aivan aiheellisesti tarpeettomana lisäsääntelynä, jolle ei ollut perusteita sen enempää lain tarkoituksen kuin käytännönkään näkökulmasta. Kyseessä oli arkijärjen vastainen vaatimus, joka ainoastaan haittasi sellaista toimintaa, josta ei ollut mitään osoitettavissa olevaa haittaa kansanterveydelle eikä yleiselle järjestykselle. Aivan vastaavalla tavalla tarpeeton on elintarvikemyyntiä tai sen osuutta koskeva vaatimus.

Oluisiin erikoistuneiden kauppojen säänteleminen pois markkinoilta ei kansanedustajien mukaan vähennä kokonaiskulutusta eikä vahvista yleistä järjestystä eikä turvallisuutta.

– Erikoiskaupat eivät myy kokonaiskulutuksen kannalta ratkaisevassa asemassa olevia halpoja massatuotteita, eivätkä ne pysty sellaisilla myöskään kilpailemaan suurten kauppaketjujen mittakaavaetujen kanssa. Pienimuotoisen erikoiskaupan ainoa kilpailuvaltti on laatuun ja erikoisuuksiin keskittyminen ja niitä koskeva asiantuntemus sekä yksilöllinen palvelu. Sellaista tarvitaan Suomeen nykyistä enemmän, ei vähemmän.