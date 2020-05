”Arkielämä ei koskaan palaa ennalleen”

Kansanedustajan mukaan arkielämä koskaan palaa siihen, mikä se oli ennen koronakriisiä.

– Nyt kehittämämme säännöt ja lähestymistavat tulevat jatkossakin muodostamaan ja kuvaamaan uutta arkipäiväämme. Emme saa vain odottaa, että kaikki ”muuttuu normaaliksi taas”. Sitä ei tule tapahtumaan, kansanedustaja Sandra Bergqvist (r.) sanoo.

Hän haluaa nähdä rakentavaa keskustelua haasteista, jotka nykyinen kriisi tuo mukanaan muun muassa fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin, talouden jälleenrakentamisen ja kunnan tulevien tehtävien suhteen.

Bergqvist kuitenkin huomauttaa, että meidän on samalla kehitettävä edelleen uuden arjen tarjoamat mahdollisuudet.

– Vain muutamissa viikoissa otettu digiloikka osoittaa, että yhteiskuntamme on mahdollista muuttaa. Tämän kehityksen on jatkuttava. Meidän on paremmin osattava käyttää digitaalisia apuvälineitä palvelutoiminnassamme ja paremmin pystyttävä näkemään digitalisuus uutena normaalina. Lyhyesti sanottuna, meidän on sopeuduttava uuteen todellisuuteen, hän toteaa.