Arjen virusriskit: Tästä näet vaaran asteet

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartunnan mahdollisuudet kasvavat, mitä enemmän on toisten kanssa tekemisissä.

Sosiaalisessa mediassa kaivataan Suomeenkin informaatiota siitä, mihin tavallisiin elämäntilanteisiin liittyy minkäkin suuruinen riski saada koronavirustartunta.

Ulkomaisia esityksiä vaaroista on. Oheinen pystysuora grafiikka on Texas Medical Associationin asiantuntijoiden, vaakasuora on Covid-19 Recovery Consultingin tekemä.

– Voi kun saataisiin tällaiset myös Suomeen. …Nämä sisäistämällä ja tartuntatilannetta seuraamalla voisi tehdä valistuneita päätöksiä omasta toiminnastaan, anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri Ville Häkkinen twiittaa.

* Seuraavassa pystysuorassa grafiikassa on elämän tavallisia tapahtumia ja askareita sijoitettu asteikolle 1-10 sen mukaan, miten riskialttiita ne ovat. Turvallisinta eli asteikon kohdissa 1-2 ovat esimerkiksi kirjeiden avaaminen, tenniksen pelaaminen ja bensiinin tankkaus.

Suurimpia riskejä ovat asteikon kohdan 9 suureen musiikkikonserttiin osallistuminen, urheilustadionille meno, yli 500 osallistujan uskonnolliseen tapahtumaan osallistuminen ja baariin meno. Lähes yhtä riskialtista on elokuvateatteriin ja kuntosalille meno.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

* Alla olevassa vaakasuorassa esityksessä todetaan turvallisimmaksi ulkona kävely, pyöräily, kaupassa käynti tai piknik – vain perheenjäsenten kanssa. Kaikkien yhteydessä varoitetaan ihmisten kerääntymisestä.

Vaarallisimpia koronariskipaikkoja ja -tilanteita ovat baarit ja yökerhot, juhlat sisätiloissa, urheilulajit joissa syntyy kontakti – kuten jalkapallo, julkinen liikenne, lentoliikenne, konsertit, elokuvateatterit sekä suuret urheilu- tai uskonnolliset tapahtumat.

Myös muun muassa parturissa tai kampaajalla käynnin ja toimistotyön riskeistä varoitetaan.

Riskihakemiston mukaan suljetut tilat, ihmisten kanssa tekemisissä olemisen aika, ihmisten määrä ja heidän hengityksensä – puheen, huudon, laulun – voimakkuus ratkaisevat.

Voi kun saataisiin tällaiset myös Suomeen. Twitterhän on näitä pullollaan, mutta kun noin 99% suomalaisista ei ole twitterissä. Nämä sisäistämällä ja tartuntatilannetta seuraamalla voisi tehdä valistuneita päätöksiä omasta toiminnastaan. https://t.co/bE010usUZp — Ville Häkkinen (@VilleHkkinen3) July 4, 2020