Arja Juvonen: Sote-ratkaisu esiteltävä myös oppositiolle

Kansanedustaja haluaa hallitukselta tietoa muutosten rahoituksesta ja juridisesta pohjasta.

– Hallituspuolueiden edustajat ovat kertoneet, että he esittelevät uuden sote-lakipaketin hallituksen eduskuntaryhmille tiistaina. On hämmästyttävää, että hallituspuolueet eivät ole lähestyneet oppositiota eivätkä näin aio esitellä mallia meille, toteaa perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen tiedotteessa.

Hän ihmettelee, mihin unohtui hallituksen lupaama parlamentaarinen valmistelu.

– Hallituskauden alussa puhuttiin parlamentaarisesta valmistelusta, joka kuitenkin on loistanut poissaolollaan myös tämän lopullisen sote-lakipaketin luonnostelun kanssa. Hallituksen saavuttaman sovun yksityiskohdista ei haluta kertoa oppositiolle, vaan tiedotus rajoittuu hallituspuolueiden eduskuntaryhmiin. Oppositio on täysin julkisuuteen vuotaneiden tietojen varassa. Tilanne alkaa muistuttaa parlamentarismin irvikuvaa.

Juvosen mukaan hallituslähteet ovat kertoneet, että asiantuntijalausunnot käytiin läpi viime viikolla kahden illan ja yön tunteina.

– Tämä kuulostaa varsinaiselta soten pikajunalta, joka voi törmätä vielä moneen asemalaituriin.

Sote-lakipaketti on kirjoitettu viikonlopun aikana kasaan, ja se esitellään tällä viikolla hallitukselle. Oppositio on tästä ulkona, vaikka soteuudistusta tehdään koko kansalle ja kaikille suomalaisille. Ulkopuolisia näkemyksiä soteen ei ole haluttu, sillä hallitus haluaa suhmuroida keskenään heille parhaimmat lakisisällöt.

Juvonen korostaa, että muun muassa keskustan maakuntamalli on pitänyt säilyttää ratkaisun pohjana hinnalla millä hyvänsä.

– Ihmettelen, jos näin nopealla tahdilla tehty malli tulee läpäisemään eduskuntakäsittelyä.

Hänen mukaansa salamyhkäisyys herättää kysymyksiä siitä, kestääkö saavutettu ratkaisu kriittisen tarkastelun.

– Viime kaudella edellisen hallituksen sote-ratkaisu kaatui keskeisiltä osin siihen, että ehdotetun mallin perustuslaillisuutta ei selvitetty ajoissa. On mahdollista, että Sanna Marinin (sd.) hallituksen sote-ratkaisu kaatuu täsmälleen samoista syistä.

Juvosesta tuntuu siltä, ettei viime kauden virheistä ole opittu mitään.

– Jotta vältytään toistamiseen tilanteelta, jossa kokonainen eduskuntakausi ja lukematon määrä asiantuntijoiden työtunteja tuhlataan vialliseen sote-ratkaisuun, nyt on toimittava paremmin.

– Hallituksen on jo tässä kohtaa tuotava kaikkien eduskuntaryhmien tietoon mallinsa yksityiskohdat. On kerrottava, mitä muutettiin ja miksi, jotta julkisuudessa voidaan arvioida, kuinka lausuntopalautteeseen on vastattu. Lisäksi tarvitaan tieto muutosten rahoituksesta ja juridisesta pohjasta.