Arja Juvonen: Sote luo 1,6 miljoonan asukkaan jättiläisen

PS:n kansanedustajan mukaan tuleva maakuntajako on kuin ’väärällä harpilla piirretty’.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvonen kehottaa hallitusta pohtimaan uudelleen tulevien maakuntien määrää. Hänen mukaansa on kyseenalaista, olisiko 18 maakunnan malli pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu.

– Nyt olisi todellakin syytä nostaa tuokin asia tikun nokkaan: uhkana on, että jotkut alueet eivät tule selviämään taloudellisesti suurten muutosten keskellä. Eikö voitaisi puhua reilusti rahasta ja sen riittävyydestä? Maakuntajako on kaiken kaikkiaan kuin väärällä harpilla piirretty, Juvonen toteaa tiedotteessa.

– Uudellemaalle on tulossa maakuntien jättiläinen, 1,6 miljoonan ihmisen maakunta, jonka rahoitusvajeeksi on arvioitu karkeasti 300 miljoonaa euroa. Sitten taasen on pienemmän väestöpohjan maakuntia. Täysin päätön jako.

Juvosen mukaan huomiota tulisi kohdistaa erityisesti perustason palveluiden kehittämiseen. Lääkärille pääsyssä ja oikea-aikaisen hoidon saamisessa on edelleen parannettavaa.

– Suomessa ei pääse edelleenkään lääkärille ja jos pääsee, joutuu odottamaan kohtuuttomasti. Soten ykkösprioriteetin tulee olla lääkärille pääsy ja perusasioiden toimivuus. On ikävää, että nyt prioriteetit ovat hallitukselta hukassa, Juvonen sanoo.