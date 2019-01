Arja Juvonen: Saattohoidosta säädettävä laki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Laki turvaisi kansanedustajan mukaan riittävät resurssit ja valvonnan saattohoidolle.

Perussuomalaisten kansanedustaja Arja Juvosen mukaan Suomeen on säädettävä saattohoitolaki. Nykyisin saattohoitoa ohjeistetaan sosiaali- ja saattohoitosuosituksilla, jotka Juvosen mukaan eivät ole riittäviä.

– Kuolevan potilaan hoidossa on valtakunnallisesti eroja. Saattohoitoon erikoistuneita hoivakoteja ei ole riittävästi saati tasavertaisesti ympäri Suomen. Saattohoidossa olevan potilaan kivunhoidossa on edelleen kehitettävää ja opittavaa. Perustason hoitoa on tarjolla, mutta vaativampaa hoitoa ei.

– On uskomatonta ja hävettävää, että saattohoidon epäkohdat ponnahtavat vuodesta toiseen esiin. Olemme jääneet Suomessa vain saattohoitoa parantavien pehmeiden puheiden tasolle, sillä parannuksia ei ole valtakunnallisesti saatu, Juvonen sanoo tiedotteessaan.

Juvonen on tehnyt eduskunnassa lakialoitteen velvoittavasta saattohoitolainsäädännöstä, jonka tarkoitus on turvata yhdenvertaisesti kuolevan potilaan hyvä hoito.

– Saattohoidon määritteleminen lainsäädännöllä on ainoa keino saada riittävät resurssit, mutta myös valvonta saattohoidolle. Se on järkevää, mutta myös inhimillisesti oikein, Arja Juvonen sanoo.